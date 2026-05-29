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Mar Flores, tajante ante las imágenes de Elías Sacal y Tatiana Blatnick en actitud cómplice: "¿Otra pregunta?"

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En el punto de mira tras la publicación de unas imágenes de su expareja Elías Sacal en actitud cómplice con la exmujer del Príncipe Nicolás de Grecia, Tatiana Blatnik, que dejan entrever que podrían tener una relación de amistad muy especial, Mar Flores ha reaparecido deslumbrante en el espectacular desfile con el que Fabio Encinar ha presentado su nueva colección en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Derrochando elegancia con un diseño bicolor de la marca con cuerpo ajustado con escote asimétrico y una sola manga larga en negro y falda rosa chicle con vuelo, la modelo se ha pronunciado por primera vez sobre los rumores de romance entre el empresario mexicano con el que vivió una intensa relación de ocho años repleta de idas, venidas, rupturas y reconciliaciones -que se terminó definitivamente en verano de 2025- y la socialité de origen venezolano, con la que ha acaparado todas las miradas con su aparición juntos y presumiendo de su buena conexión en la gala amfAR de Cannes hace unos días.

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Mar ha reaccionado con aparente indiferencia a la posible relación de Elías y Tatiana y, tras asegurar que "no he visto nada pero me parece todo fenomenal", ha dejado claro que no quería seguir hablando del tema: "¿Otra pregunta? Gracias" ha sentenciado visiblemente incómoda. "¿Cómo me ves tú? Cómo me ves mi arma" ha zanjado entre risas, revelando en tono de humor que está estupenda y no le han afectado en absoluto las imágenes de su exnovio junto a la exmujer del primo del Rey Felipe VI.

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