Mapfre Global Risk se expandirá en Europa y EE.UU. y refuerza su presencia en Iberoamérica

Cáceres (España), 29 may (EFE).- Mapfre Global Risks impulsará su expansión en Europa y Estados Unidos al tiempo que fortalece su presencia en Iberoamérica con la apertura de una oficina central en Colombia, concebida como un nodo estratégico de respuesta rápida, suscripción y generación de negocio para toda la región.

Durante un encuentro con los medios en la región española de Extremadura (oeste), el director ejecutivo de Mapfre Global Risks, Bosco Francoy, destacó que el despliegue para asegurar grandes riesgos a empresas en Estados Unidos y el Viejo Continente se coordinará desde Madrid.

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Según señaló, esta iniciativa representa una "fuente nueva de desarrollo" que anteriormente había sido limitada por decisión propia de la compañía.

En el caso de la nueva oficina en Colombia, que empezó a operar en enero de este año, Francoy explicó que funcionará como un nodo para reforzar la presencia de esta unidad de la aseguradora en los países de la región, a excepción de México y Brasil que cuentan con sus propios equipos.

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Esta expansión internacional se produce en un entorno de mercado que, desde 2024, registra primas más bajas y políticas de suscripción flexibles, favoreciendo a los clientes con mayores coberturas a menor costo.

Respecto a las previsiones para 2026, la unidad de grandes riesgos de Mapfre anticipa dificultades para incrementar el volumen de negocio debido a la actual situación del mercado. Por ello, la prioridad estratégica se centrará en la cautela y la preservación de la cuenta de resultados por encima del crecimiento en primas.

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Pese a una ligera caída en los ingresos observada en lo que va de año, la gestión eficiente ha permitido mejorar los beneficios en este cambio de ciclo.

En 2025, la unidad de Global Risk de Mapfre alcanzó un volumen de primas de 1.750 millones de euros (unos 2.040 millones de dólares), el 6 % de las primas globales del grupo, que reportaron un beneficio de 52 millones euros (unos 60,5 millones de dólares) el 5 % del resultado global de la aseguradora.

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Bosco Francoy reiteró que uno de los puntos fuertes de la unidad que dirige es la especialización en sectores como energía, construcción, transporte aéreo y marítimo, siderurgia, hotelera, industria automovilística y minería.

A esta cartera se suman nuevos retos como la ciberseguridad, donde Mapfre comenzó a operar activamente el año pasado.

Aunque las previsiones del mercado apuntan a que el sector "ciber" ha tocado suelo, la estrategia de la compañía es avanzar con prudencia para entender el riesgo antes de que el mercado vuelva a endurecerse.

Junto a este ramo, la entidad sitúa a los seguros paramétricos como otra de sus grandes apuestas de futuro para complementar de manera progresiva su cartera tradicional.

Por el momento, el negocio de las cautivas representa para Global Risk el 30 % de su cartera, con las que las multinacionales retienen el riesgo según el ciclo o para cubrir riesgos que el mercado tradicional no absorbe. EFE

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