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La producción industrial de Japón aumentó un 0,8 % en abril

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Tokio, 29 may (EFE).- La producción industrial de Japón aumentó un 0,8 % el pasado abril con respecto al mes precedente, marcando el primer crecimiento en tres meses gracias a la producción de maquinaria general y equipos electrónicos, según los datos publicados este viernes por el Gobierno.

Este aumento contrasta con la caída del 0,5 % de marzo, lo que constata que la actividad de las fábricas japonesas sigue "fluctuando de forma indecisa", afirmó el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI).

En relación con abril de 2025, la producción aumentó un 2,3 %.

Además del crecimiento este abril en los índices de producción, los envíos también aumentaron un 1,5 %, aunque los inventarios experimentaron un descenso del 0,2 % y la relación de inventarios bajó un 0,7 %.

La industria que más influyó en el aumento de la producción fue la dedicada a la maquinaria de uso general y orientada a los negocios, seguida de la maquinaria eléctrica y equipos electrónicos de información y comunicación, gracias en parte a la creciente demanda de semiconductores y tecnología para la inteligencia artificial.

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Por el contrario, los sectores que registraron descensos fueron el de los vehículos de motor, y los productos químicos inorgánicos y orgánicos, lastrados por la inestabilidad en el suministro de crudo y derivados hacia Japón como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, que canaliza cerca del 20 % del petróleo mundial.

El METI prevé que la producción industrial aumente un 5,1 % en mayo, una revisión al alza frente al 2,2 % estimado el pasado mes, aunque estima una reducción de la producción para el mes de junio del 0,4 %.

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La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras. EFE

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