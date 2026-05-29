Infografías del viernes 29 de mayo de 2026

ISRAEL PALESTINA - Mientras Israel mantiene sus tropas apostadas tras la conocida como 'línea amarilla' en Gaza, el Ejército ha establecido una segunda demarcación imaginaria que se adentra aún más en el enclave denominada 'línea naranja', cuyo tránsito debe coordinarse con las Fuerzas Armadas y profundiza el control israelí de la Franja.

COLOMBIA ELECCIONES - Colombia celebrará este 31 de mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, en las que más de 41 millones de ciudadanos, dentro y fuera del país, están habilitados para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en medio de una contienda marcada por la polarización política y la posibilidad de una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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MARILYN MONROE - A un siglo de su nacimiento, Marilyn Monroe sigue siendo uno de los mayores íconos de Hollywood y de la cultura pop mundial, con un legado que trasciende el cine gracias a películas inolvidables y una imagen convertida en símbolo global.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Europa lidera el palmarés histórico de la Copa del Mundo, Sudamérica conserva a las selecciones más laureadas y varios de los récords más emblemáticos del torneo siguen en juego, en un campeonato que durante casi un siglo convirtió a países, goleadores y generaciones enteras en leyendas del fútbol mundial.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa de la final de la Liga de Campeones 2025-26, que enfrentará al PSG y al Arsenal este sábado en el Puskás Aréna de Budapest.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Las trayectorias del PSG y al Arsenal en la Liga de Campeones.

BALONCESTO NBA - Así van los 'playoffs' de la NBA. EFE

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