Rusia vuelve a acusar a Ucrania de un nuevo ataque contra central nuclear de Zaporiyia

Moscú, 31 may (EFE).- Las autoridades rusas denunciaron este domingo un nuevo ataque contra la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas desd 2022.

"Tanto el edificio del taller de transporte como los vehículos de servicio que allí se encuentran son atacados con regularidad. Además, se han producido repetidos ataques contra los autobuses que transportan a los empleados de la planta por la ciudad", denunciaron los operadores rusos de la planta en un comunicado.

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El informe indica que el ataque del 31 de mayo destruyó seis autobuses y dos furgonetas sin producirse víctimas entre el personal.

La dirección de la estación afirmó que el taller de transporte de la estación "se ha convertido en uno de los objetivos más atacados por las Fuerzas Armadas ucranianas" en los últimos meses.

Ayer, la compañía estatal rusa de energía atómica, Rosatom, acusó a Ucrania de haber atacado con un dron el edificio de la sala de turbinas de la unidad número seis de la central nuclear. El equipo principal no resultó dañado, pero quedó un agujero en la pared de la sala.

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"Este es el primer ataque contra el equipo principal de la central, con una explosión que atravesó completamente el edificio y causó daños en la sala de turbinas, comunicó el director de Rosatom, Alexéi Lijachov.

La parte ucraniana, que no se pronunció sobre el ataque de hoy, rechazaron las acusaciones del ataque del sábado, calificándolas de "un nuevo intento de desacreditar a Ucrania y ocultar sus propios actos criminales".

Hoy, expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inspeccionaron la sala de máquinas de la central nuclear de Zaporiyia y declararon haber observado daños en una escotilla de acceso ubicada en uno de los pisos superiores del edificio concluyendo que "las observaciones del equipo son compatibles con un ataque de dron".

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La OIEA añadió que, durante la inspección, los especialistas oyeron sonidos de drones sobrevolando la zona y disparos.

Las tropas rusas tomaron la central en 2022, tras el inicio de la guerra de Ucrania. Tanto Kiev como Moscú se culpan mutuamente de bombardeos constantes en la zona próxima a la central, que quedó repetidamente aislada de suministro eléctrico externo.EFE

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