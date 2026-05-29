El PSOE señala que Feijóo tiene "información privilegiada" de las investigaciones que les afectan: "Ingenuos no somos"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "información privilegiada" en las investigaciones judiciales que afectan al partido, como es la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', al adelantarse a los movimientos de la justicia que se van conociendo.

A su juicio, el PP juega con las "cartas marcadas". "Feijóo anunció lo que le iba a pasar a Zapatero unos días antes y Miguel Ángel Rodríguez anuncia por Twitter lo que le pasa al fiscal general del Estado", ha deslizado en una entrevista en 'La noche en 24 horas' (TVE), recogida por Europa Press, en la que también ha criticado que un medio de comunicación anuncie la entrada de la Guardia Civil en Ferraz por financiación ilegal sin tener relación con la orden judicial.

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En este contexto, ha hecho mención a las palabras de Feijóo en un acto político, donde aseguró que hará "todo lo posible" para cambiar el Gobierno. "No soy tan inocente con que solo se refiera a una moción", ha señalado la dirigente del PSOE, que ha apuntado a que el líder del PP "va con todo, tiene información privilegiada y adelanta los momentos".

Mínguez ha compartido las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los intentos de "derribar" al Gobierno de Pedro Sánchez con métodos "nada democráticas" y ha afeado el "trato diferenciado" de la justicia a los casos que afectan al PSOE y al PP. En su opinión, mientras Zapatero "ha sido imputado y en dos semanas tiene que declarar", el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro también está investigado "desde hace año y medio" y todavía "está esperando la declaración. "Ingenuos no somos", ha subrayado.

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"PERSECUCIÓN" AL ENTORNO DE SÁNCHEZ

Dicho esto, la portavoz socialista ha mostrado su confianza y respeto a la justicia. "Acatamos las sentencias, colaboramos, pero evidentemente la gente está viendo ese trato diferencial que hay, esa persecución que hay en todo lo que respecta al entorno del presidente del Gobierno", ha apostillado

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Asimismo, respecto al 'caso Leire Díez', donde están imputados el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, Mínguez ha aclarado que "hay una causa abierta" en la que se requiere información y el partido colabora con la justicia frente a lo que hizo el PP en 'Gürtel', que "destruían en el piso de arriba los discos duros y salían las cajas de papeles por la ventana".

Mínguez también ha defendido que la comparecencia de Sánchez en el Congreso por las investigaciones judiciales ha sido "a petición propia", minimizando la presión de los socios para que diera explicaciones.