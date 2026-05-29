Arranca hoy la XIX edición de Bisóntere con 15 compañías internacionales

La XIX edición del Festival Internacional de Títeres Bisóntere, se celebra desde este viernes, 29 de mayo, al domingo 31 en Santillana del Mar. Contará con la participación de 15 compañías internacionales procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil, Estonia, Portugal, Chile, Gran Bretaña y España.

La programación estará protagonizada en su mayoría por espectáculos de calle gratuitos, diseñados para todos los públicos. El festival se completará con diversas propuestas de interior, para las que es necesario adquirir entrada, que se desarrollarán en distintos enclaves de Santillana del Mar.

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El Museo de Altamira vuelve a colaborar con Bisóntere y acogerá el sábado 30 a las 12.00 horas una de las actuaciones del certamen a cargo de la compañía Coriolis, Teatro de objetos procedente de Uruguay.

El Festival Internacional de Títeres Bisóntere cuenta con la organización y el apoyo del Ayuntamiento de Santillana del Mar, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

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