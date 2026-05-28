Vicky Martín Berrocal, llamativa reacción a los rumores de ruptura con Marta Sánchez

Íntimas amigas desde hace 38 años, la relación de Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez atravesaría por un momento crítico y, a pesar de que ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre los rumores de enfado que llevan persiguiéndolas insistentemente varios meses, cada vez son más las informaciones que apuntan a que su amistad podría haber llegado a su fin.

Las alarmas definitivas sobre su distanciamiento se encendieron cuando la diseñadora no asistió a la multitudinaria fiesta con la que la cantante celebró en un conocido restaurante de Madrid su 60 cumpleaños. Entre los invitados sí estuvo sin embargo la hermana de Vicky, Rocío Martín Berrocal, que entonces intentó justificar la ausencia de la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' en un día tan especial para Marta asegurando que se encontraba de viaje fuera de la capital.

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En 2025 se habló por primera vez de un enfado entre ambas cuando la exvocalista de 'Olé olé' hizo un unfollow en redes sociales a su hasta ahora íntima amiga. Y aunque poco después volvió a seguir a la madre de Alba Díaz, se comentó que se habrían distanciado después de la entrevista que la artista dio a Vicky en su podcast 'A solas con...' ya que los titulares elegidos -en los que hablaría de temas bastante íntimos- no habrían sentado nada bien a Marta.

Un enfado que confirmaba hace unos días Emiliano Suárez -íntimo de la cantante y su novio Federico León, y con el que se especuló que la diseñadora podría haber tenido un romance en 2015 tras ser fotografiados en actitud cómplice- ante las cámaras de Europa Press. "Yo ya dije lo que opinaba de Victoria y compañía y ahora la que tenéis que preguntar es a Marta. Yo encantado de que no fuese a su cumpleaños porque el que no se habla con ella y no me importa decirlo soy yo. Que le vaya bien y que haga cosas de estas y que os cuente Marta, que además cuando quiere se explica muy bien. Me produce mucho dolor también cuando las personas se portan mal con mis amigos, Marta y en general" expresaba implacable con la diseñadora.

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Ahora ha sido Vicky la que ha reaccionado a las informaciones sobre el fin de su amistad con Marta, pero lejos de lo que cabría esperar en su reaparición ha preferido por optar por el silencio sepulcral. En lugar de desmentir, confirmar o aclarar lo que se está diciendo con su enfado con la cantante, se ha mostrado muy seria y ha dado la callada por respuesta, alimentando así los rumores sobre su ruptura.