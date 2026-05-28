Taiwán asegura que EE.UU. aún no ha fijado un calendario para imponer aranceles a chips

Taipéi, 28 may (EFE).- El Gobierno taiwanés aseguró este jueves que EE.UU. todavía no ha fijado un calendario para la eventual imposición de aranceles a las importaciones de chips en virtud de la Sección 232, y recordó que la isla ya obtuvo un trato preferencial en esta materia mediante un acuerdo comercial suscrito en enero.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, la viceprimera ministra, Cheng Li-chiun, señaló que Taiwán y Estados Unidos mantienen una relación de "socios a largo plazo" en la industria de semiconductores, y recalcó que ambas partes ya acordaron que Taipéi obtendría un "trato más favorable" ante unos potenciales gravámenes.

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La funcionaria subrayó que Washington "todavía no ha fijado un calendario específico" para la imposición de aranceles bajo la Sección 232 y señaló que Taiwán espera que estas medidas "no entren en vigor demasiado pronto", a fin de "reducir la incertidumbre" para las empresas isleñas que invierten en Estados Unidos.

Según un aviso publicado en el Registro Federal, el Gobierno estadounidense dejará de aplicar los aranceles derivados de la Sección 232 sobre acero, aluminio y cobre a determinados componentes aeronáuticos procedentes de Taiwán, en virtud de un acuerdo comercial alcanzado entre ambas partes en enero de este año.

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Bajo ese mismo pacto, Taiwán se aseguró un trato preferencial ante cualquier medida relacionada con la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, un mecanismo que empleó la Administración Trump en abril del año pasado para lanzar una investigación sobre las importaciones de chips.

Taiwán, por su parte, también se comprometió a fomentar inversiones de hasta 250.000 millones de dólares en territorio estadounidense por parte de los principales fabricantes de semiconductores de la isla, fundamentales en las cadenas de suministro de gigantes de la inteligencia artificial como Nvidia o AMD.

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De hecho, la taiwanesa TSMC, la mayor productora de chips avanzados del mundo, ha comprometido inversiones por valor de 165.000 millones de dólares en el estado de Arizona para construir seis fábricas, dos instalaciones de empaquetado y un centro de investigación y desarrollo. EFE