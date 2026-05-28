Verkada registra un crecimiento sin precedentes en Latinoamérica y nombra a Carlos Rocha para liderar su continua expansión

PR Newswire

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SAN MATEO, California, 28 de mayo de 2026

SAN MATEO, California, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ — Verkada, empresa líder en inteligencia artificial aplicada a la seguridad física, ha anunciado el ascenso de Carlos Rocha al cargo de director nacional para liderar sus operaciones en Latinoamérica (LATAM), en un momento en que la empresa se expande para satisfacer la creciente demanda de soluciones de seguridad física basadas en inteligencia artificial en la región.

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Con sede en la Ciudad de México, Rocha dirigirá la estrategia de comercialización, las operaciones de ventas y el desarrollo de socios de Verkada en toda LATAM. La empresa ha crecido rápidamente durante el último año en colaboración con su red de más de 400 socios en la región, con un aumento interanual del 300 % en sus reservas en LATAM.

"Carlos ha sido fundamental en la construcción del negocio de Verkada en América Latina desde cero", dijo Eric Salava, director de ingresos de Verkada. "Se unió a nosotros como nuestro primer empleado en México y, desde entonces, ha ampliado el equipo a más de 30 empleados que están generando un impacto real en toda América Latina. Este ascenso refleja cómo estamos invirtiendo en la región".

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"América Latina es uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento del mundo, y Verkada se encuentra en una posición única para aprovechar esta oportunidad de mercado", afirmó Carlos Rocha, director nacional para América Latina de Verkada. "Las organizaciones de la región (fabricantes globales, minoristas y empresas industriales que están ampliando rápidamente su presencia física) están a la vanguardia en lo que respecta a la adopción de la IA y la nube, lo que ha convertido a la plataforma nativa de IA y basada en la nube de Verkada en la opción clara para sus inversiones de capital".

Con una base de clientes en rápida expansión que ha crecido un 52 % en el último año en toda la región, Verkada está llevando la IA al mundo físico para resolver desafíos del mundo real a una escala sin precedentes. Las cámaras de videovigilancia de Verkada procesan más de 400 millones de imágenes por hora en las franjas horarias de mayor actividad, su sistema de control de acceso gestiona 8 millones de aperturas de puertas al día y su sistema de gestión de visitantes evitó más de 5,000 amenazas potenciales el año pasado.

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Verkada está empoderando a sus clientes de Latinoamérica para que protejan mejor a su gente y sus lugares, entre los que se incluyen: C5, Softek, Finsa y American School Foundation.

La inversión de Verkada en Latinoamérica se produce inmediatamente después del lanzamiento de cuatro nuevas oficinas en los Estados Unidos, incluyendo Atlanta, Chicago, Dallas y Los Ángeles, y un nuevo centro internacional en Dubái. La reciente inversión de CapitalG, el fondo de crecimiento independiente de Alphabet, en la empresa valora la presencia en rápido crecimiento de Verkada, con más de 30 000 clientes a nivel mundial, en 5,800 millones de dólares.

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Verca de Verkada

Verkada es una empresa de inteligencia artificial física que convierte los espacios en inteligentes. Su plataforma conecta cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso, sensores ambientales, alarmas, soluciones de gestión de visitantes y de correo, e intercomunicadores en un único sistema nativo de la nube, utilizando la inteligencia artificial para detectar, razonar y orientar las acciones en el mundo físico. Más de 30,000 organizaciones en todo el mundo, incluidas más de 100 de la lista Fortune 500, confían en Verkada para impulsar sus operaciones y garantizar su seguridad. Para obtener más información, visite www.verkada.com

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FUENTE Verkada