Trump expresa su apoyo "total" a Pashinián de cara a las elecciones parlamentarias del 7 de junio en Armenia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves su apoyo "total" al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, de cara a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país caucásico el 7 de junio, en las que aspira a la reelección, y ha descrito al político armenio como "un gran amigo".

"El primer ministro Nikol Pashinián, de Armenia, un gran amigo y líder, está haciendo de su país un lugar fuerte, próspero y muy seguro. Nikol comparte plenamente mi visión de paz y prosperidad para Armenia y toda la región del Cáucaso sur", ha señalado Trump, que ha recordado la reciente firma de "acuerdos importantes para ambos países", en referencia al pacto de asociación estratégica y otro acuerdo marco para un aplicar el proyecto de corredor estratégico que enlazará Azerbaiyán con su exclave de Najicheván a través del sur de Armenia.

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Este último acuerdo, conocido como Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, por sus siglas en inglés), fue alcanzado en agosto de 2025 entre las partes y concede a Washington los "derechos exclusivos para el desarrollo" de una ruta de 43 kilómetros en la región del Cáucaso sur que discurre por la región armenia de Siunik.

Así, Trump ha recalcado en un mensaje publicado en redes sociales que "Estados Unidos y Armenia empezarán juntos próximamente la construcción de la TRIPP, que transformará el Cáucaso sur y ayudará a las maravillosas compañías energéticas estadounidenses a acceder desde Asia central hasta Estados Unidos".

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"Por estas razones, Nikol cuenta con mi respaldo total para la reelección el 7 de junio de 2026. Con la ayuda de Nikol, llevaremos a Estados Unidos, Armenia, el Cáucaso sur y Asia central a cotas nunca antes alcanzadas. ¡Hagamos que Armenia vuelva a ser grande!", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca.

En respuesta, Pashinián ha dado las gracias a Trump por sus "amables palabras", que llegan a menos de dos semanas de las parlamentarias armenias, las primeras que se celebrarán en el país después de que Azerbaiyán recuperara en 2023 el control de la región separatista de Nagorno Karabaj, de mayoría armenia, provocando la huida de la práctica totalidad de su población.

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Pashinián, quien asumió el cargo en mayo de 2018, encabeza nuevamente el partido Contrato Civil en las elecciones, en las que el líder de la Alianza Armenia, Robert Kocharián, figura como su principal rival, en medio de las críticas a la gestión del primer ministro, quien se encuentra sumido en un proceso de paz con Azerbaiyán para lograr un acuerdo definitivo que ponga fin al histórico conflicto en la región.