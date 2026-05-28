Agencias

Mueren trece personas tras chocar una furgoneta de pasajeros y un camión en el centro de China

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Al menos trece personas han muerto este jueves a causa de un accidente entre una furgoneta de pasajeros y un camión en la provincia china de Henan, situada en el centro del país asiático, según han confirmado las autoridades.

El suceso ha tenido lugar a las 2.40 horas (hora local) en los alrededores de la ciudad de Nanyang, tal y como han especificado las autoridades, que han indicado que la furgoneta, de nueve plazas, trasladaba a 16 personas.

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El Ministerio de Seguridad Pública ha enviado un equipo al lugar para abrir una investigación sobre el accidente, sin que por ahora se hayan determinado las causas, según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

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