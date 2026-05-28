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El ministro Torres reivindica el diálogo con las CCAA, con más de 50 transferencias desde la llegada de Sánchez

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado este jueves el diálogo con los distintos Gobiernos autonómicos, cifrando en 51 los traspasos de competencias a diferentes Ejecutivos regionales y una reducción de la conflictividad del 70% respecto al anterior Gobierno del PP.

Así se ha expresado Torres durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde también ha recordado que se han convocado comisiones bilaterales con hasta ocho Gobiernos autonómicos y se ha puesto en marcha planes como el de descentralización de sedes.

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El encargado de presentar a Torres ha sido el ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha elogiado la política del expresidente canario y ha puesto en valor su gestión con diferentes crisis como la reciente del hantavirus.

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