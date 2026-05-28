Toronto, Vancouver y Los Ángeles, las ciudades peor preparadas para el tráfico del Mundial

Toronto (Canadá), 28 may (EFE).- Toronto, Vancouver y Los Ángeles son las ciudades anfitrionas peor preparadas para soportar la presión sobre sus redes de transporte durante el Mundial de Fútbol de 2026, según un análisis publicado por la empresa canadiense de telemática Geotab, que advierte de posibles disrupciones significativas en el tráfico, la logística y el movimiento de mercancías durante el torneo.

El estudio, elaborado a partir de miles de millones de datos de vehículos recopilados en junio y julio de 2025, analizó el comportamiento de las carreteras en las 16 ciudades sede del Mundial organizado por Canadá, Estados Unidos y México.

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Geotab otorgó a cada ciudad una puntuación sobre 10 basada en cuatro factores: congestión habitual, tiempo perdido por ralentí o tráfico detenido, seguridad vial y capacidad de recuperación ante grandes eventos previos.

Los resultados sitúan a Toronto, Vancouver y Los Ángeles en los últimos puestos de la clasificación. Las tres ciudades obtuvieron menos de 5 puntos sobre 10 en preparación general.

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En particular, Los Ángeles y Atlanta recibieron menos de 1 punto en "resiliencia", la categoría que mide la capacidad de absorber grandes concentraciones de personas sin provocar graves interrupciones en el tráfico.

Foxborough, en las afueras de Boston, fue la única sede que superó los 8 puntos. En total, diez de las dieciséis ciudades anfitrionas quedaron por debajo de 7 puntos, lo que refleja, según Geotab, un panorama "mayoritariamente desafiante" a pocas semanas del inicio del torneo.

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En México, el Estadio Azteca, en Ciudad de México, recibió una puntuación de 7,29, lo que lo situó entre los tres mejores, por detrás de Foxborough y del NRG Stadium, en Houston.

"El deporte más popular del mundo está llegando a ciudades de toda Norteamérica y pondrá este verano a prueba las infraestructuras urbanas", afirmó Mike Branch, vicepresidente de Datos y Análisis de Geotab.

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El directivo señaló que el reto no solo consiste en mover aficionados hacia los estadios, sino también en mantener el funcionamiento normal del transporte comercial y de la circulación diaria.

La empresa también encuestó a 3.000 conductores de Canadá, Estados Unidos y México sobre el impacto de grandes eventos deportivos en sus desplazamientos cotidianos.

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El 76 % de los encuestados en Canadá afirmó que conducir durante eventos masivos resulta más estresante que en un día normal, mientras que el 67 % dijo estar preocupado por el gasto adicional de combustible derivado de los retrasos y el tráfico detenido.

En México, la proporción se elevó al 89 % en esa misma pregunta mientras que en EE.UU. la cifra se situó en el 79 %.

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Toronto albergará seis partidos del Mundial de 2026, mientras que Vancouver será sede de siete encuentros, entre ellos partidos de eliminación directa.

Ambas ciudades ya han anunciado restricciones temporales de tráfico y modificaciones urbanas vinculadas al torneo.

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Geotab indicó que continuará vigilando la evolución del tráfico durante el campeonato y publicará actualizaciones tras cada ronda de partidos para evaluar cómo responden las redes viarias de las ciudades anfitrionas. EFE