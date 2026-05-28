Rusia y Afganistán firman un acuerdo de cooperación a nivel técnico-militar

El Gobierno de Rusia y las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han firmado un acuerdo para mantener cooperación a nivel técnico-militar, en el marco de una visita a Moscú por parte del ministro de Defensa afgano, Mohamad Yaqub.

La firma del documento ha tenido lugar en el contexto del Foro Internacional de Seguridad en la capital rusa, en el que ha participado Yaqub, quien ha aprovechado su desplazamiento al país para destacar los lazos con Rusia, uno de los pocos que mantiene relación con las autoridades puestas en pie por los fundamentalistas hace ya cerca de cinco años, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

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Durante el foro, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, ha abogado por una "descongelación" de los activos afganos bloqueados por los países occidentales, así como que todos ellos, con Estados Unidos a la cabeza, "reconozcan su responsabilidad durante los 20 años de presencia (militar) en Afganistán y asuman la carga de la reconstrucción del país".

El viaje de Yaqub a Rusia tiene lugar poco más de una semana después de que otra delegación oficial afgana, encabezada por el ministro de Comercio e Industria afgano, Nurudín Azizi, viajara al país euroasiático para participar en un foro económico ruso-islámico que acoge la ciudad de Kazan.

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Rusia es de los pocos actores internacionales que reconoce a las autoridades talibán en Afganistán como el gobierno legítimo en Kabul, si bien la Unión Europea ha confirmado recientemente una invitación a una reunión centrada en el retorno de ciudadanos afganos desde suelo europeo.