Agenda informativa multisoporte América para el jueves 28 de mayo de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ofrece una rueda de prensa desde la Casa Blanca. (foto) (vídeo)

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- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Ucrania después de que Kiev y Moscú se hayan acusado mutuamente de haber aumentado las hostilidades.(foto) (vídeo)

- El primer ministro canadiense, Mark Carney, continúa una visita de dos días a Nueva York, donde se reúne con empresarios y fondos de inversión.

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- La Oficina de Análisis Económico publica la primera revisión del dato del producto interior bruto del primer trimestre.

- La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo García, participa en la cuadragésima asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) sobre derechos económicos para la autonomía y poder de negociación. (foto)

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- La figura de Marilyn Monroe regresa al primer plano con una exposición que analiza cómo moldeó su propia imagen pública para celebrar el centenario de su nacimiento. (foto) (video)

- 'Operación Triunfo' prepara su desembarco en Estados Unidos de la mano de Telemundo, que estrenará a principios de julio la primera edición en el país para encontrar a "la próxima estrella latina". (foto) (video)

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- Nueva York será escenario del fenómeno conocido como 'Manhattanhenge', un espectáculo urbano que ocurre dos veces al año cuando la puesta de Sol se alinea con la cuadrícula de las calles de Manhattan y desciende entre un horizonte de rascacielos, creando una imagen icónica de la ciudad. (foto) (vídeo)

CUBA

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- Continúa la incógnita sobre el transcurso de las negociaciones entre EE.UU. y Cuba después de que Washington expresara su confianza en que desemboquen en "un buen resultado" mientras La Habana pide prevenir una agresión militar contra la isla. (foto)

- Delgados y agotados, decenas de ancianos esperan pacientemente escuchar su número para recoger un pozuelo de comida caliente en la cocina social de Quisicuaba, la mayor ONG de Cuba. (foto) (video)

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CANADÁ

- Paso a paso, Canadá está rompiendo su histórica dependencia militar y comercial de Estados Unidos, con decisiones como la compra de aviones de alerta a Suecia y la venta de gas natural licuado a Alemania ante la incertidumbre creada por Donald Trump hacia sus principales aliados.

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MÉXICO

- EE.UU. y México inician una ronda de negociaciones bilaterales para revisar el tratado de libre comercio T-MEC. (foto)

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- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Oxfam presenta una investigación que demuestra que miles de mexicanas que supuestamente "ni estudian ni trabajan" en realidad sostienen la economía del país cuidando a sus familias sin recibir un pago. (foto)

- La película ‘México 86’, la gran apuesta de Netflix para el Mundial 2026, inaugura su alfombra roja en la que desfila su director Gabriel Ripstein y el elenco protagonista. (foto) (video)

- El Instituto de Estadística presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo de abril.

BOLIVIA

- Legisladores y mediadores intentan una nueva reunión de diálogo entre el Gobierno y los sectores campesinos y sindicales que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, cuando se cumplen 23 días de bloqueos de carreteras. (foto) (video)

CHILE

- Los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se reúnen en Santiago para fortalecer la coordinación regional en la lucha contra el crimen. (foto) (video)

- El nuevo presidente de la estatal chilena Codelco, Bernardo Fontaine, encabezará la primera reunión del nuevo directorio de la mayor productora de cobre del mundo. (foto)

- Crónica sobre la futura ampliación del puerto de Valparaíso, que divide a vecinos, hoteleros y autoridades. (foto)(video)

VENEZUELA

- Familiares de presos políticos protestan frente al Ministerio Público en Caracas para denunciar las promesas de excarcelaciones "incumplidas" por el Gobierno. (foto) (video)

- Jubilados protestan en Caracas para exigir pensiones dignas y que cubran la canasta básica alimentaria, luego del aumento de bonificaciones, a 70 dólares mensuales, anunciado a finales de abril. (foto)(video)

- Dirigentes del partido opositor presentan en una rueda de prensa la iniciativa 'Organización y propuestas para la reconstrucción de Venezuela'. (foto)(video)

COLOMBIA

- El candidato de izquierda a la Presidencia, Iván Cepeda, hace un "importante anuncio" a tres días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. (foto) (video)

- Una confesión de la esposa del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, sobre irse del país si no ganan las elecciones, causa revuelo a solo tres días de la primera vuelta que se celebrará el próximo domingo.

- Colombia despide con una misa de cuerpo presente de la cantante Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, fallecida el pasado 17 de marzo en México. (foto)(video)

- Un grupo de mujeres denuncia acoso sexual durante exámenes de ingreso al Ejército y la institución castrense anuncia investigación.

PANAMÁ

- Entrevista al salvadoreño Javier Zamora, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 9 años, luego de viajar sin sus padres, una experiencia que narró en el superventas 'Solito'. (foto) (video)

- Copa Airlines, junto con las autoridades de turismo, presenta la 'Sala Panamá', un nuevo espacio inmersivo creado para promover los atractivos turísticos panameños entre los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. (foto) (video)

URUGUAY

- Los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle analizan junto al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias el camino que está transitando el país. (foto)(video)

ARGENTINA

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con una nueva audiencia centrada en la cirugía a la que fue sometido poco antes de su fallecimiento.

BRASIL

- El Gobierno divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en abril, después de que haya repuntado hasta el 6,1 % de la población activa en marzo.

- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibe a su homóloga de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons. (foto) (video)

PERÚ

- Ejecutivos de distintos países de Latinoamérica debaten sobre las maneras de maximizar la oportunidades de los minerales críticos para la región, durante el decimosexto Simposio Internacional de Minería de Perú. (foto) (video)

PARAGUAY

- Paraguay acoge una reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, como parte de las actividades de la Presidencia rotatoria del bloque que ejerce el país suramericano. (foto)

HONDURAS

- Los jóvenes en Honduras, que entre los 12 y 30 años de edad representan una población que roza los 3,5 millones de los 10 millones de habitantes que tiene el país, viven entre el desencanto con la clase política y la esperanza de un mejor futuro para ellos y su nación, que les ofrece muy poco de lo que aspiran. (foto) (vídeo)

GUATEMALA

- Naciones Unidas presenta en Guatemala un informe de desarrollo humano sobre los resultados del país centroamericano en economía, justicia y pobreza. (foto) (vídeo)

PUERTO RICO

- El cortometraje 'Mataron a Pedro', que se presenta en Los Angeles Latino Film Festival, rememora la figura de Pedro Albizu Campos, el líder del Partido Nacionalista de Puerto Rico que estuvo preso más de 25 años por luchar por la soberanía de su isla natal e intentar liberarla del "coloniaje" de Estados Unidos. (foto)

AMÉRICA

- Clics tecnológicos de la semana (foto)

DEPORTES

México.- El Mundial de Fútbol 2026 será el "mayor evento en la historia" de la plataforma Airbnb ya que México es "una de las piedras angulares del negocio", por lo que se espera una demanda récord en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. (foto)

Estados Unidos.- NYC Tourism + Conventions, en colaboración con el American Museum of Natural History y el comité anfitrión del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey, presenta las últimas novedades sobre la oferta turística y de actividades en los cinco distritos de cara al Mundial. (foto) (video)

Brasil.- Rueda de prensa de jugadores de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial de 2026. (foto) (video) (directo)

Brasil.- Entrenamiento de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026. (foto) (video) (directo)

Brasil.- El Palmeiras brasileño recibe al Junior colombiano en partido por el Grupo F de la Libertadores. (foto)

Brasil.- El Cruzeiro brasileño recibe al Barcelona ecuatoriano en partido por el Grupo de la Libertadores. (foto)

Paraguay.- La selección paraguaya de fútbol entrena a puertas abiertas antes de su último partido amistoso previo del inicio del Mundial 2026. (foto)

Paraguay.- Partido de la sexta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores entre el paraguayo Cerro Porteño y el peruano Sporting Cristal. (foto)

Argentina.- El argentino Boca Juniors recibe al chileno Universidad Católica por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. (foto)

Argentina.- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid.

Buenos Aires.- El argentino Tigre recibe al peruano Alianza Atlético por la sexta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana. (Texto)

Uruguay.- Previa de la tercera fecha del Torneo Intermedio de la Liga Uruguaya, que comienza el viernes 29 de mayo.

Colombia.- Partido de la última jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana entre América de Cali y el Macará, de Ecuador. (foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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