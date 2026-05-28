Von der Leyen destaca el papel "crucial" de Bulgaria en el flanco oriental ante las amenazas de Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este jueves el papel "crucial" de Bulgaria en la defensa del flanco oriental de la UE frente a las amenazas derivadas de la guerra rusa contra Ucrania y ha asegurado que Bruselas pretende movilizar los 3.200 millones de euros asignados al país en el marco del instrumento SAFE.

"Desde las alertas por ataques aéreos hasta los ataques híbridos deliberados de Rusia, las amenazas a la seguridad en nuestra frontera oriental están poniendo a prueba a Europa en su conjunto. Y Bulgaria tiene un papel crucial que desempeñar en nuestra defensa colectiva, en particular en la vigilancia de nuestro flanco oriental", ha afirmado en una comparecencia junto al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, en la capital belga.

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La jefa del Ejecutivo comunitario ha señalado además que la Comisión está preparada para firmar "en cualquier momento" el acuerdo con Sofía para movilizar más de 3.200 millones de euros dentro del instrumento europeo SAFE --destinado a reforzar la industria y las capacidades de defensa europeas.

Durante el encuentro, ambos dirigentes han abordado también el avance de las reformas ligadas al plan europeo de recuperación, en particular las medidas anticorrupción impulsadas por el Gobierno búlgaro.

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La presidenta comunitaria ha celebrado así los progresos realizados con la creación de una comisión anticorrupción y la reorganización de la Fiscalía General, reformas que, como ha explicado, permitirán desbloquear cerca de 370 millones de euros de financiación europea suspendida para Bulgaria.

Von der Leyen ha destacado además la evolución de Bulgaria desde su entrada en el euro el pasado enero y ha sostenido que dos de cada tres ciudadanos consideran que la transición a la moneda única ha sido "fluida y eficiente".

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Con todo, la conservadora alemana ha defendido la necesidad de cerrar antes de final de año un acuerdo sobre el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea, y ha reiterado el compromiso europeo con una solución "duradera y diplomática" para Oriente Próximo.