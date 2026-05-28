Rocío Martín Berrocal se pronuncia sobre la ruptura de su hermana Vicky y Marta Sánchez

Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez están en el punto de mira después de que Emiliano Suárez -íntimo amigo de la artista- confirmase lo que llevaba meses rumoreándose: después de 38 años siendo uña y carne: el distanciamiento entre ambas (que salió a la luz después de que la cantante de 'Desesperada' hiciese un unfollow a la diseñadora, y quedó más que patente con la sonada ausencia de la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' en la multitudinaria fiesta con la que la gallega celebró sus 60 espectaculares años) es un hecho.

Y aunque se desconocen los motivos de su ruptura, se comenta que los titulares que Vicky habría elegido para la entrevista de Marta en su podcast 'A solas con...' no habrían hecho ninguna gracia a la exvocalista de 'Olé olé' y habría sido el detonante de su enfado.

PUBLICIDAD

Mientras las protagonistas guardan silencio, Rocío Martín Berrocal ha reaparecido en la fiesta de la primavera de 'Casa Mó' con la que Mó de Multiópticas ha presentado su nueva colección con el apoyo de numerosas celebrities y, con la discreción que la caracteriza, ha preferido mantenerse al margen del fin de la amistad entre su hermana y Marta, a cuyo cumpleaños ella sí asistió intentando justificar la falta de Vicky asegurando que se encontraba de viaje fuera de Madrid.

"Sí, sí, lo he escuchado, yo no te puedo decir nada" ha afirmado visiblemente incómoda cuando la prensa le ha preguntado por los rumores de enfado entre las hasta ahora mejores amigas. "Simplemente yo siempre, bueno, lo que he visto en mi casa por parte de mi hermana es no hablar de la vida de otra persona, no voy a hablar ni de la de mi hermana, muchas veces mi hermana no ha hablado ni siquiera de la de Alba. Creo que ya somos mayorcitos para que cada uno hable, así que yo no soy la más indicada y lo siento en el alma no poder contestar" ha añadido, dejando claro que por lo menos por su parte no vamos a conocer qué ha pasado realmente entre Vicky y Marta.

PUBLICIDAD

"Le tienes que preguntar a ella. Se lo tenéis que preguntar a ella, hacerme caso. Ella os va a contestar. Yo no puedo confirmar nada" ha asegurado haciendo referencia a la diseñadora, que pronto podría romper su silencio sobre su distanciamiento de la artista.

Respecto a las declaraciones de Emiliano Suárez, Rocío se ha mostrado muy crítica apuntando que "ya somos mayorcitos para tener portavoces, ¿sabes?". "Tienen que contestar ellas dos" ha insistido, dejando claro que la entrevista de Marta en el podcast de Vicky no ha tenido nada que ver en el enfriamiento de su amistad: "Anda ya, hombre por favor" ha exclamado.

PUBLICIDAD

Por último, la tía de Alba Díaz ha revelado que por su parte, la relación con la cantante está igual de bien que siempre.