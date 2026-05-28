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Qualcomm promete rendimiento, autonomía y funciones de IA en los portátiles básicos con Snapdragon C

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Qualcomm ha presentado una línea de procesadores dirigida a ordenadores portátiles de gama de entrada que empresas como Lenovo, HP y Acer integrarán en sus equipos para ofrecer un rendimiento ágil y eficiente en el día a día.

Los procesadores Snapdragon C están diseñados para los usuarios que buscan un equipo que rinda en el día a día con informática básica, para navegar por internet, reproducir vídeo en 'streaming' y trabajar con herramientas de productividad.

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La compañía tecnología asegura que la nueva plataforma ofrece un diseño silencioso y funciones de inteligencia artificial gracias a la NPU que integra. También ofrece un rendimiento ágil así como una mejor eficiencia energética "sin sacrificar la portabilidad ni la autonomía", como ha apuntado Qualcomm en un comunicado.

Snapdragon C se dirige a equipos de gama de entrada con un precio que parte de los 300 dólares, que empezarán a llegar al mercado a finales de año de la mano de firmas como Acer, HP y Lenovo.

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