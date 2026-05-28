MasOrange aplica 'sensing' con 5G Advanced para detectar drones en la visita del Papa León XIV a España

El consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, ha avanzado que la 'teleco' aplicará en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, durante la visita del Papa León XIV del 6 al 12 de junio de 2026, una nueva tecnología basada en el 5G Advanced, conocida como 'sensing', que permite la teledetección de objetos, personas y drones.

La primera etapa del viaje apostólico será en Madrid, entre el 6 y el 9 de junio; después viajará a Barcelona, donde permanecerá hasta el día 11, y concluirá su recorrido en Canarias los días 11 y 12, antes de volver a Roma.

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Una las innovaciones clave del 5G Advanced es la integración de capacidades de 'sensing' que permite detectar, identificar y rastrear objetos estáticos o en movimiento con una desviación menor a 10 centímetros, mediante la utilización de las señales de comunicación de la red móvil, sin requerir 'hardware' adicional.

Las capacidades 'sensing' del 5G Advanced permite monitorizar el tráfico de vehículos y peatones sin necesidad de cámaras, hacer seguimiento preciso de maquinaria o trabajadores para una mayor seguridad de éstos, impulsa el vehículo conectado, y tiene un gran potencial en soluciones de defensa para vigilancia encubierta o en condiciones de poca visibilidad.

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Fuentes de MasOrange han explicado a Europa Press que la visita del Papa León XIV supondrá un refuerzo "extraordinario" de la cobertura móvil (4G/5G) en zonas de alta concentración, ya que la operadora instalará al menos 11 unidades móviles: 6 en Madrid, 3 en Barcelona y 2 en las Islas Canarias, han detallado.

La compañía aumentará la capacidad mediante 'small cells' o mejoras de cobertura en todos los escenarios donde el Santo Padre tenga previsto acudir y optimizará la red para asegurar una experiencia de usuario sin interrupciones.

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Además, facilitará conexiones de móvil y fibra a los voluntarios allí donde lo necesiten; por ejemplo, en el puerto de Tenerife están instalando refuerzo de fibra y en Madrid han donado más de 14.000 'eSIM' 5G.