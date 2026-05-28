Kazajistán y Rusia firman acuerdo para construir la primera central nuclear kazaja

Astaná, 28 may (EFE).- Kazajistán y Rusia firmaron este jueves un acuerdo de cooperación para la construcción de la primera central nuclear de la república centroasiática, en el marco de la visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin.

El documento fue suscrito por el presidente de la Agencia de Energía Atómica de Kazajistán, Almasadam Satkalíev, y el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, en presencia de Putin y del líder kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev.

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Además, las partes firmaron un acuerdo para la concesión de un crédito estatal ruso a la nación centroasiática para financiar la construcción de la planta.

Kazajistán aprobó en un referéndum celebrado en octubre de 2024 la construcción de su primera central atómica entre los recelos de parte de la población, tras el profundo trauma que supusieron los ensayos nucleares soviéticos en la república centroasiática.

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Durante la ceremonia, los ministros de Energía de ambos países, el kazajo Yerlán Akkendzhénov y el ruso Serguéi Tsiviliov, suscribieron también un acuerdo intergubernamental en la esfera petrolífera, que prevé incrementar en 2,5 millones de toneladas el tránsito de crudo ruso por territorio kazajo a China.

Putin permanecerá en Kazajistán hasta mañana, viernes, cuando Astaná acogerá la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE). EFE

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(foto)(vídeo)