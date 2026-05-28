La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este jueves sobre el repunte del conflicto entre Rusia y Ucrania y ha reclamado a ambas partes una vuelta a la mesa de negociaciones para "poner fin al sufrimiento" a causa de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Pido firmemente que haya contención. Retomen las negociaciones y pongan fin al sufrimiento", ha dicho Turk, quien ha resaltado que el número de civiles muertos o heridos en Ucrania ha sido en los primeros cuatro meses del año un 21% superior a los del mismo periodo de 2025 --con 815 muertos y 4.174 heridos, respecto a los 682 muertos y 3.453 heridos del año anterior--.

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Así, ha señalado que uno de estos ataques alcanzó el 13 de mayo un edificio de apartamentos en la capital ucraniana, Kiev, matando a 24 personas, al tiempo que ha reseñado que "el Derecho Internacional Humanitario reclama a las partes en conflicto adoptar todas las medidas adecuadas para evitar los daños a civiles". "No son sugerencias o recomendaciones, si no obligaciones vinculantes que acarrean responsabilidades legales para los implicados", ha destacado.

Turk ha apuntado además al ataque ucraniano ejecutado el 21 de mayo contra un centro educativo en la ciudad ucraniana de Starobilsk, situada en Lugansk y controlada por Rusia, que dejó 21 muertos y 44 heridos. La investigación de su oficina revela que el lugar estaba operativo en el momento del ataque y que las víctimas son civiles, muchos de ellos, estudiantes, entre ellos 18 mujeres.

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"Como si todas estas cifras de víctimas no fueran ya lo suficientemente horribles por sí solas, tras estos ataques, los funcionarios rusos han amenazado públicamente con aumentar los ataques en Kiev", ha alertado Turk, quien ha reclamado a las autoridades de ambos países que acometan "investigaciones rápidas, independientes y efectivas" sobre estos ataques para que los responsables "rindan cuentas" y evitar que "incidentes similares se repitan en el futuro".