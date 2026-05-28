Lara Síscar y Franganillo conducirán el acto del Papa 'Tejer redes', con Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín

Los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar serán los encargados de conducir el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' que el Papa León XIV presidirá el próximo domingo, 7 de junio, en el Movistar Arena de Madrid, donde estarán Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros.

Así lo ha desvelado este jueves la Archidiócesis de Madrid, que ha indicado que el evento tendrá lugar de 17.00 horas a 19.00 horas, como "un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social: la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común".

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"Esta convocatoria nace con el deseo de poner de manifiesto la riqueza del encuentro entre distintas realidades de la sociedad civil madrileña y de destacar el valor de aquellas personas e instituciones que, desde sus respectivas responsabilidades, contribuyen diariamente a la construcción de una sociedad más humana, más justa y más fraterna", ha subrayado.

Según ha avanzado, el acto combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad. "A través de estas diversas realidades, se mostrará cómo la búsqueda de la verdad, la belleza y el cuidado de los demás adquieren formas tan distintas como complementarias", ha señalado.

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SARA BARAS Y TERESA PERALES, TAMBIÉN EN EL ENCUENTRO

Entre otros artistas, el evento del próximo 7 de junio contará con la intervención del actor, director y productor malagueño Antonio Banderas, que hará una reflexión sobre la unión entre la fe y la cultura, y con la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras.

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Desde el ámbito educativo y científico, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, ofrecerá una reflexión sobre el papel de la educación y la investigación en la promoción integral de la persona.

A continuación, Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CC.OO.; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, participarán en el acto y mostrarán que, "más allá de las diferencias legítimas", existe una "voluntad firme de tejer alianzas sólidas y transversales para afrontar los retos del futuro de manera conjunta".

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Por otro lado, el mundo del deporte estará representado por la exjugadora de bádminton Carolina Marín y la nadadora Teresa Perales, que compartirán una reflexión sobre "la resiliencia, la superación y el valor del deporte como espacio de inclusión y esperanza".

"Marín, campeona olímpica y varias veces campeona del mundo de bádminton, es un referente de esfuerzo y capacidad de superación. Perales, una de las deportistas paralímpicas más laureadas de la historia, simboliza la perseverancia, la inclusión y una voz inspiradora dentro y fuera del deporte. Ambas ofrecerán un discurso en la línea de la carta que el Papa León XIV dirigió al ámbito deportivo", ha expplicado la Archidiócesis.

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Finalmente, el broche de oro correrá a cargo de la cantante y compositora Rozalén, que recordará "algo profundamente humano: que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza". La artista ha recibido múltiples galardones destacados por su trayectoria musical y su labor social, entre ellos, el Premio Nacional de Músicas Actuales (2021).