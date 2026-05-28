La ONU denuncia ataques tanto de Rusia como de Ucrania con numerosas víctimas civiles

Ginebra, 28 may (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este jueves de una nueva escalada en la guerra entre Ucrania y Rusia, y denunció ataques recientes lanzados por ambas partes y que ocasionaron numerosas víctimas civiles, entre fallecidos y heridos.

Respecto a Rusia, el organismo dijo que entre los días 13 y 14 de este mes, en uno de tantos ataques lanzados por este país en las últimas semanas un edificio residencial fue impactado en Kiev, causando 24 personas muertas y decenas de heridos.

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Sobre Ucrania, explicó que sus expertos analizaron la información pública disponible que indica que las fuerzas armadas ucranianas lanzaron una semana después "un ataque significativo" contra un complejo educativo en Starobilsk (en el territorio ucraniano ocupado por Rusia), cuando éste estaba en funcionamiento.

El resultado fue que numerosos civiles murieron, entre ellos estudiantes y 18 mujeres, indicó la Oficina de Derechos Humanos, sin especificar el número total de víctimas.

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En este contexto, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió sobre un posible agravamiento del conflicto en medio de las amenazas de Rusia de intensificar aún más los ataques.

"Instó a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones, a la contención, a que reanuden las negociaciones y pongan fin al sufrimiento", dijo el jefe de derechos humanos.

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Según la entidad que dirige, en los primeros cuatro meses de 2026, el número de civiles muertos o heridos en Ucrania fue un 21 por ciento mayor que en el mismo período de 2025 (815 muertos y 4.174 heridos en 2026, frente a 682 muertos y 3.453 heridos en 2025).

La gran mayoría de las víctimas se produjo en territorio controlado por Ucrania.

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Türk insistió en que el derecho internacional humanitario exige que las partes en conflicto adopten todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil, y que esto no es una simple sugerencia o recomendación, sino que se trata de una obligación que de ser incumplida conlleva responsabilidad jurídica para quienes estén implicados. EFE