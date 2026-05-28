Israel anuncia nuevos ataques en el sur del Líbano contra Hizbulá pese al alto el fuego

Redacción Internacional, 28 may (EFE).- El Ejército israelí anunció este jueves que ha lanzado nuevos ataques contra el grupo chií libanés Hizbulá en Tiro, ciudad del sur del Líbano, en el marco de la intensificación de su ofensiva en la zona pese al acuerdo de alto el fuego entre ambos países.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a atacar la infraestructura de Hizbulá en la zona de Tiro", indicó en la madrugada del jueves el Ejército del país hebreo en un mensaje de Telegram.

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Las fuerzas israelíes publicaron el miércoles dos órdenes de expulsión masiva contra el sur del Líbano. La primera fue para la ciudad de Tiro, que alberga unos 200.000 habitantes, y fue anunciada dos horas antes de que Israel comenzara a bombardearla.

Más tarde, el Ejército israelí urgió a todos los residentes del sur del Líbano a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó como "zona de combate" el 18 % de territorio libanés que se encuentra entre la frontera y esta nueva línea divisoria.

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La Agencia Nacional de Noticias libanesa, ANN, informó la víspera de que dos personas murieron en bombardeos contra la zona de Deir Amas, en Tiro.

Las FDI señalaron que han atacado aproximadamente 550 objetivos de Hizbulá en el Líbano esta semana, pese a que Israel y el Gobierno libanés -interlocutor con la milicia chií- firmaron un alto el fuego en abril, prorrogado el 15 de mayo.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya anunció el martes una escalada en los ataques al Líbano, así como la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército. EFE