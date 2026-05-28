El presidente taiwanés regala la autobiografía del fundador de TSMC a Donald Trump

Taipéi, 28 may (EFE).- El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, regaló la autobiografía del fundador de TSMC -el mayor fabricante de chips del mundo- al mandatario estadounidense, Donald Trump, semanas después de que el republicano volviera a acusar a la isla de "robar" la industria de semiconductores de Estados Unidos.

En un acto con motivo del 250.º aniversario de la independencia de EE.UU., celebrado en la noche local del miércoles en Taipéi, Lai pidió al embajador de facto de Washington en la isla, Raymond Greene, que le hiciera llegar a Trump una copia de la obra de dos volúmenes escrita por Morris Chang.

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Durante su intervención, el líder isleño expresó su deseo de que este libro ayude a Estados Unidos a "comprender mejor" el desarrollo de la industria taiwanesa de semiconductores.

En una entrevista emitida hace dos semanas al término de su visita a China, donde se reunió con su homólogo de ese país, Xi Jinping, Trump reiteró sus críticas a Taiwán por "robar" la industria estadounidense de chips, una acusación que ha proferido en varias ocasiones desde su regreso al despacho oval.

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TSMC, que domina el mercado global de fabricación de chips avanzados para IA, ha comprometido inversiones por valor de 165.000 millones de dólares en el estado estadounidense de Arizona, donde tiene proyectado operar un total de seis fábricas, dos instalaciones de empaquetado y un centro de investigación y desarrollo.

Tras su reunión con Xi, Trump también manifestó que la venta de armas a Taiwán era una "muy buena ficha negociadora" para Washington, afirmó que no quería librar una guerra con Pekín por la isla y sugirió que Xi podría intentar "apoderarse" de ella una vez que él abandone la Casa Blanca.

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En este contexto, Lai afirmó que, pese a que Taiwán y EE.UU. están separados por el océano Pacífico, "la libertad acerca a ambos pueblos y la democracia estrecha aún más su amistad", y pidió profundizar la relación con Washington sobre la base de la Ley de Relaciones con Taiwán y las llamadas 'seis garantías'.

"No permitiremos que ninguna fuerza altere el statu quo en el Estrecho mediante el uso de la fuerza o la coerción", apuntó Lai en referencia a China, que en los últimos años ha intensificado su presión militar contra Taiwán,una isla que se gobierna de forma autónoma desde 1949 y que Pekín considera como parte de su territorio.

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Si bien no mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi, Washington conserva estrechos vínculos no oficiales con Taiwán al ser su principal suministrador de armamento, y las empresas estadounidenses colaboran de cerca con los fabricantes taiwaneses para el desarrollo de productos tecnológicos. EFE

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