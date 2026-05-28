EEUU sanciona al órgano creado por Irán para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones al organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés).

La designación, "relacionada con Irán" y "en materia de lucha contra el terrorismo", ha sido anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en una breve nota en la que agrega la entidad a su lista de sancionados.

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"Ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica", reza el único párrafo del texto, publicado menos de un mes después de que las autoridades iraníes anunciaran la creación de un órgano que la pasada semana publicó un mapa arrogándose una "jurisdicción" en el estrecho de Ormuz.

Este estratégico paso marítimo constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional y uno de los mayores focos de conflicto entre Teherán y Washington, aun tras el alto el fuego que puso en pausa las hostilidades iniciadas por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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