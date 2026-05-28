Agencias

Las defensas aéreas de Kuwait repelen "ataques con misiles y drones" pero el Ejército no les atribuye origen

Guardar
Imagen DVIETIORZNEI3AUXBO5ZGN35EE

El Estado Mayor del Ejército de Kuwait ha informado este jueves de que sus defensas aéreas están "repeliendo ataques con misiles y drones" sobre el país, sin apuntar de modo alguno a la procedencia de los proyectiles.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con misiles y drones", ha afirmado en redes el Cuartel General del Estado Mayor del Ejército de Kuwait, que ha exhortado a la población a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades".

PUBLICIDAD

Pese a ello, ha asegurado que "cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de ataques por parte de los sistemas de defensa aérea", no así a hipotéticos impactos de proyectiles en territorio de este país, ubicado en el extremo norte del golfo Pérsico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU ataca una base iraní en Bandar Abbás tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

EEUU ataca una base iraní en Bandar Abbás tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

México alerta del riesgo por lavado de dinero y trata de personas en el Mundial de fútbol

Infobae

Una delegación bielorrusa encabezada por el viceministro de Exteriores visita Venezuela

Infobae

Muere una bebé de seis meses tras ser víctima de violencia sexual en Colombia

Infobae

El jefe del FBI prevé un aumento de conatos de represión transnacional en EEUU durante el Mundial de fútbol

El jefe del FBI prevé un aumento de conatos de represión transnacional en EEUU durante el Mundial de fútbol