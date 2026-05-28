Las defensas aéreas de Kuwait repelen "ataques con misiles y drones" pero el Ejército no les atribuye origen

El Estado Mayor del Ejército de Kuwait ha informado este jueves de que sus defensas aéreas están "repeliendo ataques con misiles y drones" sobre el país, sin apuntar de modo alguno a la procedencia de los proyectiles.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con misiles y drones", ha afirmado en redes el Cuartel General del Estado Mayor del Ejército de Kuwait, que ha exhortado a la población a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades".

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Pese a ello, ha asegurado que "cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de ataques por parte de los sistemas de defensa aérea", no así a hipotéticos impactos de proyectiles en territorio de este país, ubicado en el extremo norte del golfo Pérsico.