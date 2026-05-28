Guatemala acepta realizar bombardeos conjuntos con EE.UU. contra los cárteles, según NYT

Washington, 28 may (EFE).- El Gobierno de Guatemala habría aceptado llevar a cabo ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico en territorio guatemalteco, según publicó este jueves el diario The New York Times.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, acordó durante una llamada telefónica el 19 de mayo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que esos ataques y otras operaciones militares comenzarán el próximo mes, agregó el rotativo.

PUBLICIDAD

Guatemala envió además una carta a Hegseth en la que solicitó formalmente la "cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico".

De confirmarse esta información, Guatemala se convertiría en el segundo país de la región, después de Ecuador, en permitir acciones militares con la Administración de Donald Trump dentro de su propio territorio para combatir al crimen organizado.

PUBLICIDAD

En virtud del acuerdo con Ecuador, las fuerzas estadounidenses asesoran a las tropas ecuatorianas en redadas y ataques aéreos contra posiciones de presuntos narcotraficantes.

Esas operaciones han causado polémica dado que, según una investigación del propio New York Times, un bombardeo ocurrido en marzo en el norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, impactó contra una granja lechera sin vínculos con narcotraficantes, como se había reportado.

PUBLICIDAD

Trump ha presionado a México para que acepte ese tipo de operaciones, pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cerrado la puerta a cualquier ataque estadounidense en su territorio por considerar que vulneraría la soberanía de su país.

Según el New York Times, Washington intenta estrechar ahora la cooperación militar con Guatemala y también con Honduras para poder influir a México a que acepte las operaciones conjuntas.

PUBLICIDAD

Trump fundó el pasado marzo el Escudo de las Américas, una coalición regional para combatir el crimen organizado en la que participan gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador, pero a la que no se sumaron Ejecutivos progresistas como los de Brasil, Colombia, Guatemala o México. EFE