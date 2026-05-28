El Rey visita el Museo Geominero en su centenario y el CSIC le entrega una caja de minerales críticos y estratégicos

El Rey Felipe VI ha presidido este jueves la conmemoración del centenario del Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), referente en la investigación del patrimonio geológico y minero en España.

Felipe VI ha recorrido la exposición conmemorativa 'Un siglo entre millones de años' que se desarrollará desde este jueves 28 de mayo hasta mayo de 2027.

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En el transcurso de la visita, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y la directora del IGME-CSIC, Rosa María Mateos, han hecho entrega al Rey de una caja de minerales críticos y estratégicos españoles con motivo del centenario del Museo Geominero, siguiendo la tradición iniciada a comienzos del siglo XX, cuando la Comisión del Mapa Geológico de España obsequió a Alfonso XIII con una colección de fósiles y rocas procedentes de yacimientos españoles.

El origen de las valiosas colecciones de minerales, rocas y fósiles del Museo Geominero está vinculado a la confección de la cartografía geológica nacional y se remonta al propio origen del Instituto Geológico y Minero de España en 1849.

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Sin embargo, el momento de la institucionalización del Museo se produce a partir del 24 de mayo de 1926, cuando el Rey Alfonso XIII -con motivo de la celebración del XIV Congreso Geológico Internacional- inauguró la gran sala que hoy alberga las colecciones.

Desde ese momento el Museo tiene la misión de preservar y mostrar la diversidad mineral, paleontológica y geológica del territorio español, como un puente entre la ciencia y la ciudadanía.

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Todavía hoy su colección, una de las más importantes de Europa, sigue creciendo gracias a las aportaciones de su equipo de investigación, lo que hace de él un museo vivo, y ofreciendo nuevas formas de comprender la historia profunda de la Tierra en un espacio irrepetible.

En sus vitrinas se guardan colecciones que abarcan desde minerales estratégicos hasta fósiles singulares y forman parte de una red de conocimiento que conecta al IGME-CSIC con instituciones científicas de todo el mundo.

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En concreto, el Museo Geominero cuenta con una exposición permanente con más de 19.000 ejemplares, de los más de 100.000 que forman la colección. La exposición ocupa una superficie de 1.370 m2 donde a lo largo de 250 vitrinas de madera tallada y vidrio, se muestran más de 6.000 minerales, cerca de 13.000 fósiles, unas 100 rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas y una colección de unos 50 meteoritos.

La exposición 'Museo Geominero: un siglo entre millones de años' incluye una muestra de meteoritos, lavas, estromatolitos, celestinas, fluoritas, ópalos y un huevo de dinosaurio, además de otras piezas del mundo microscópico como diversos grupos de microfósiles o algunos componentes minerales de las rocas.

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España ocupa una posición destacada en este ámbito, con la explotación de recursos como la celestina, fluorita, cuarzo, feldespato, magnesita o wolframita, fundamentales para industrias clave.

En este marco, el Museo Geominero no solo conserva estos materiales que sitúan a España en una posición relevante dentro de la cadena de suministro europea de materiales tecnológicos, sino que también contribuye a explicar su importancia en los grandes retos contemporáneos, acercando al público el papel de la geología en la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo económico.

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