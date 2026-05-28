El brent aminora la subida al 0,6 % y vuelve a 95 dólares tras posible acuerdo en Irán

(Actualiza la EC4025 con datos del mercado del petróleo pasadas las 16,45 horas)

Madrid, 28 may (EFECOM).- El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, aminora las subidas hasta el 0,6 % y se mueve en el entorno de los 95 dólares por barril, tras conocerse que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo, aunque todavía debe ser aprobado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Según datos recogidos en Bloomberg, a las 16:45 horas (14:45 GMT), el barril de brent para entrega en julio subía el 0,6 %, con lo que rondaba los 95 dólares, aunque a las 16:10 horas (14:10 GMT) ha tocado un mínimo en 92,6 dólares, momento en el que descendía el 1,8 %.

El precio del crudo ha reaccionado con una notable caída ante la noticia de que los negociadores de EE.UU. e Irán han llegado a un acuerdo para prolongar el alto el fuego durante 60 días, así como para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

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Sin embargo, todavía faltaría que el presidente estadounidense Donald Trump diera su aprobación, según ha publicado Axios.

El crudo intermedio de Texas (WTI), de referencia estadounidense, también diluía sus avances hasta el 0,5 % y se cotizaba en los 89 dólares el barril, después de haber tocado un máximo en 92,49 dólares en lo que va de jornada.

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El petróleo brent subía más del 4 % esta madrugada y superaba los 98 dólares por barril, tras los nuevos ataques que se han producido en Oriente Medio. Las fuerzas armadas de EE.UU. han atacado instalaciones en el sur de Irán y han derribado cuatro drones lanzados contra barcos norteamericanos, en una operación reivindicada como acto de "defensa propia".

Irán ha respondido y ha atacado una base aérea de Estados Unidos, una ofensiva que se produce en medio de negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto, de cuyo inicio se cumplen hoy tres meses.

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Teherán también informó de que había bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz a cuatro embarcaciones de EE.UU.

El crudo del Viejo Continente está registrando esta semana una fuerte volatilidad, marcada por las noticias que llegan desde Oriente Medio.

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El lunes, el brent llegó a bajar el 7,15 %, aunque el martes subió el 3,58 %. En la víspera, volvió a caer el 5,31 %, ante el optimismo de los inversores por un posible acuerdo inminente de paz entre Estados Unidos e Irán que, este jueves, se vuelve a poner en duda tras los ataques.

El brent se ha revalorizado casi un 35 % en estos tres meses de conflicto.

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