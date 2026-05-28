Zhou, la promesa del golf chino, primer líder en el Abierto de Austria

Redacción deportes, 28 may (EFE).- El jugador Yanhan Zhou , considerado a sus 18 años la gran promesa del golf chino, es el primer líder del Abierto de Austria, del DP World Tour, después de completar la primera ronda este jueves con un total de -8, con un golpe de ventaja sobre el portugués Ricardo Gouveia.

Zhou tuvo una sobresaliente actuación en el torneo que se disputa en la localidad alpina de Kitzbuhel al acabar la ronda en 62 golpes, ocho bajo el par del campo, con un ‘eagle’ en su último hoyo y siete ‘birdies’, y solo el ‘bogey’ en el hoyo 15 le impidió tener una mayor ventaja sobre Gouveia, que finalizó con -7.

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La gran esperanza del golf chino chino, 239 en la clasificación mundial, disputa su tercera temporada profesional y destacó en el torneo de Hainan (China), del circuito europeo, celebrado el pasado mes de marzo, en el que quedó tercero empatado.

En tercera posición, con -6, se situó un grupo de seis jugadores, entre ellos, el estadounidense Davis Bryant, el español Rafa Cabrera Bello y el alemán Marcel Schneider. EFE

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