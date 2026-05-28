Examen mundialista para Nicaragua en Sudáfrica en el debut de su nuevo seleccionador

Redacción Deportes, 28 may (EFE).- La selección de Nicaragua medirá este viernes su nivel ante la mundialista Sudáfrica en el debut de su nuevo seleccionador, el argentino Juan Cruz Real, que llevó a Johannesburgo una generación joven que persigue el roce internacional.

Los Bafana Bafana, por su lado, disputarán su último examen ante su público antes de partir rumbo al Mundial 2026.

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Su entrenador, Hugo Broos, buscará ajustar las últimas piezas de su engranaje con futbolistas locales exhaustos tras las exigentes finales de clubes.

Al frente tendrán a una renovada selección de Nicaragua que inicia un nuevo proceso táctico en un escenario de máxima exigencia.

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El seleccionador de Nicaragua viajó sin cuatro de sus jugadores referentes: el capitán Juan Barrera, Byron Bonilla, Josué Quijano y Christian Reyes, bajas por motivos médicos.

El entrenador aprovechará el partido amistoso ante Sudáfrica para observar a jóvenes promesas como Amadeus Zamora, un mediocampista de 20 años formado en Europa que representa el futuro de la creación en el medio campo nicaragüense.

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También a los atacantes Oliver Bello, Efraín Mejía, y Widman Talavera, y al defensa Anyelo Velásquez, que están llamados a ser el relevo natural de la Azul y Blanco tras las ausencias de capitanes históricos.

Cruz Real confía en el dinamismo de su juego ofensivo para contrarrestar la velocidad de Sudáfrica, que se despide de su afición.

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Sudáfrica, una de las 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026, que comienza el 11 de junio, escogieron a la Azul y Blanco como su rival de despedida.

El técnico de los Bafana Bafana convocó a 32 jugadores para el encuentro con los centroamericanos y la lista final la dará a conocer el próximo domingo, día en que viajan a México para reconcentrarse para el debut ante los aztecas.

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La base de Sudáfrica la componen en su mayoría futbolistas de la liga local, más siete legionarios. El más experimentado de ellos es el portero y capitán Ronwen Williams, quien lleva 62 juegos con la selección.

También sobresalen los delanteros Lyle Foster y Themba Zwane, y el mediocampista Teboho Mokoena.

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La selección sudafricana debutará en el Mundial en el estadio Azteca el 11 de junio contra México.

En tanto, la Azul y Blanco, luego de enfrentar a los africanos se medirá a Paraguay el 5 de junio en Asunción, en el que será el último partido de preparación de la Albirroja antes de su participación en la Copa Mundial de 2026. EFE

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