Isi Palazón: "Con el tiempo valoraremos el camino que hemos recorrido"

Madrid, 28 may (EFE).- Isi Palazón, delantero y uno de los capitanes del Rayo Vallecano, dijo que con el tiempo, el equipo valorará "el camino recorrido" para llegar hasta la final de la Liga Conferencia que perdieron el miércoles ante el Crystal Palace por 1-0.

A su llegada junto al resto del equipo al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas este jueves, el atacante afirmó sentirse algo más "tranquilo" que tras la final, aunque reconoció que sus compañeros fueron los que hicieron más de capitán al tener que animarle en el viaje de vuelta.

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"Bueno, me han tenido que levantar ellos a mí. Estaba muy fastidiado ayer, igual que todos los compañeros. Al final teníamos mucha ilusión por hacer algo más grande aún si cabe, que era ponerle la guinda al pastel y llevarnos el título y no ha podido ser. Pero bueno, hay que estar tranquilo porque en la vida hay que caerse y levantarse. Así continuamente, más en el deporte profesional", reflexionó.

El Rayo, que se quedó a un paso de conseguir el primer título europeo de su historia, realizó una de las mejores temporadas del club, por lo que Isi pidió tiempo para "valorar" el camino recorrido del equipo entrenado por Íñigo Pérez.

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"Hay que valorar el camino que hemos recorrido. Ha sido un camino precioso, lo valoraremos más con el tiempo, seguramente. Lógicamente estamos muy tristes, pero a la vez felices de ver a tanta gente durante este camino. Ahora a descansar y desconectar, que también hace falta", afirmó.

Por último, tuvo un sentido recuerdo para la afición vallecana, la cual fue un ejemplo el miércoles en Leipzig (Alemania), arropando a los suyos tras caer en la final.

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"Vallecas, nuestra gente, siempre se ha portado súper bien con nosotros. Ayer ya lo vio todo el mundo, cómo se portó después de la de la derrota. Estuvieron allí con nosotros, así que muy contentos y muy felices también por el apoyo que recibimos siempre de ellos", recordó. EFE