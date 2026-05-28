La Bolsa de París pierde un 0,23 % un día más por la incertidumbre sobre la guerra y Ormuz

París, 28 may (EFE).- La Bolsa de París, que había estado subiendo el miércoles, volvió este jueves a bajar con la vista puesta en la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto en Oriente Medio y una eventual reapertura del estrecho de Ormuz, y su índice general retrocedió un 0,23 %.

El CAC-40 terminó en 8.188,87 puntos en una jornada de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.820 millones de euros, lo que significa que el parqué parisino sigue conservando un avance del 1,25 % en una semana y del 1,03 % en un mes.

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Desde el 1 de enero, el mercado francés sigue presentando igualmente un balance positivo (0,46 %).

En el frente de los valores, el fabricante de semiconductores STMicroelectronics registró la mayor subida del selectivo, un 3,19 %, favorecido por las perspectivas halagüeñas del sector.

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Los otros ascensos más fuertes fueron los del grupo de equipos electrónicos para equipamientos de defensa o aeronáuticos Thales (2,74 %), el fabricante de aviones Airbus (2,30 %), el gigante siderúrgico ArcelorMittal (1,82 %) y el constructor de motores aeronáuticos Safran (1,34 %).

En el otro extremo de la balanza, el mayor batacazo del CAC-40 se lo llevó la compañía de programas y servicios digitales para las empresas Dassault Systèmes, tras el anuncio de que Airbus y BMW se han asociado con el grupo de inteligencia artificial Mistral AI para desarrollar sus procesos de fabricación.

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Igualmente cotizaron netamente a la baja el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (-2,22 %), la aseguradora AXA (-2,10 %), la compañía de lácteos y agua embotellada Danone (-1,84 %) y la compañía de construcción y concesiones Eiffage (-1,79 %). EFE