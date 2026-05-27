Rosalía se erige como la gran triunfadora de los Premios de la Academia de la Música

Rosalía se ha erigido como la gran ganadora de la III edición de los Premios de la Academia de la Música celebrada este martes, con ocho premios por su último disco, 'Lux'.

Aunque ausente en la ceremonia, se ha alzado con los premios destacados de la noche, entre ellos el de Artista del Año, Mejor Canción por 'La Perla', Álbum del Año, Mejor Álbum Pop o Mejor Compositora.

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Le ha seguido Leiva con cuatro, entre ellos Mejor Canción de Pop/Rock y Mejor Gira. Por su parte, Guitarradelafuente se ha alzado con dos --Mejor Álbum y Canción de Música Alternativa--, mientras que Amaral ha recibido el de Mejor Álbum de Pop/Rock, Luz Casal el de Mejor Álbum de Pop Tradicional y Fito y Fitipaldis el de Mejor Álbum de Rock.

Esta III edición también ha tenido categorías para el flamenco, con María Terremoto como ganadora de Mejor Álbum y Mejor Tema; las músicas urbanas y el rap/hip hop, en cuyas categorías ha destacado Lia Kali con tres galardones, o la canción de autor, con Salvador Sobral y Silvia Pérez Cruz con otros dos premios, sumado al que consiguieron en la categoría de Mejor Canción en Catalán.

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En la categoría de Mejor Canción en euskera, Baiuca & Izaro han resultado ganadores, mientras que en la categoría de gallego lo han sido Tanxugueiras. Otro género representado ha sido la música electrónica, con Delaporte como ganadores de Mejor Álbum.

JOAN MANUEL SERRAT, PREMIO DE HONOR

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Uno de los momentos más emotivos de la gala ha tenido lugar con la entrega por primera vez del Premio de Honor, por designación directa de la Academia, a Joan Manuel Serrat.

El artista catalán, que ocupa un lugar esencial en la historia cultural española que abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, ha agradecido este reconocimiento que ha calificado como "un premio a la supervivencia".

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"En ningún momento, cuando empecé a tocar y escribir canciones, pensé que a estas alturas me iba a encontrar en una situación como esta, con 60 años de oficio y pudiendo decidir el momento en el que dejase los escenarios para usar esa cosa tan preciada que es estar vivo", ha contado.

Serrat ha asegurado que la afición a la música "uno no sabe de dónde puede llegar". "En mi caso no tengo ningún antecedente familiar. Pero siempre recuerdo a mi familia cantando, cantaba con mi madre", ha continuado, señalando que aprendió "este oficio de otros, que a su vez lo aprendieron de otros"

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"Y fantaseo que lo que yo haya hecho le pueda valer a alguien para contagiarle este amor y esta ilusión por la música", ha concluido.

ACTUACIONES MUSICALES

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Justo antes, Andrés Suárez, María Terremoto, Iván "Melon Lewis" y Antonio Serrano han interpretado un medley de algunas de sus canciones más emblemáticas.

Las actuaciones musicales también han marcado otros momentos para el recuerdo de esta edición, comenzando por un homenaje al recientemente fallecido Robe Iniesta a cargo de Xoel López, Riqueni, Lela Soto y Walls.

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También se ha recordado a otra gran figura fallecida del rock español, Jorge Martínez de Ilegales, con la interpretación de Tiempos nuevos, tiempos salvajes a cargo de Ultraligera y Juanma Montoya.

Otras de las actuaciones de la noche han sido la de Amaral, Pedro Guerra interpretando su clásico 'Contamíname' junto a Janus Lester, Tanxugueiras y Figa Flawas y Luz Casal como gran cierre de la gala.

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PRESENTACIÓN Y ALFOMBRA ROJA

La gala, presentada por la cantante y actriz Leonor Watling, ganadora del premio a mejor álbum de jazz por Leo&Leo, junto al músico Leo Sidran, ha reunido en Ifema a los principales artistas y personalidades del sector.

Por su gran alfombra roja han pasado más de 130 artistas, entre ellos los nominados en las 43 categorías de esta edición, que han sumado un total de 218 candidaturas.

La bienvenida ha estado a cargo de la presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Giménez, que ha destacado la voluntad con la que nacieron estos premios y la propia institución. "Esta academia nació con la clara intención de ser la casa de todas y de todos los profesionales de la música, y hoy estamos aquí sintiéndonos un colectivo fuerte y unido que con estos premios alzamos la voz para poner en valor la música española y para defenderla como parte esencial de nuestra cultura", ha afirmado.