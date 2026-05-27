Bezzecchi, Bagnaia y 'Diggia' llegan a un circuito 'amigo' y reaparece Marc Márquez

Redacción deportes, 27 may (EFE).- Los italianos Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio y Francesco Bagnaia llegan a un circuito 'amigo', el de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP, séptima cita del campeonato del mundo de motociclismo, como principales referentes de los pilotos italianos y en donde reaparece el español Marc Márquez.

Desde su ausencia en el Gran Premio de Francia y tras su intervención quirúrgica, el vigente campeón del mundo y último vencedor en Mugello, deberá pasar por la Comisión Médica de los grandes premios para recibir el 'apto' de la misma.

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Un paso que no parece complicado que consiga Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien siempre sigue un riguroso proceso de recuperación de sus lesiones y que ha decidido regresar en un trazado considerado muy 'físico' para todos los pilotos, seguramente centrado en comenzar a recuperar los 85 puntos que se ha dejado por el camino en este inicio de temporada respecto al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi.

Y es que en Mugello el rendimiento de los pilotos italianos siempre cuenta con un 'plus' merced al incuestionable y 'sonoro' apoya de los 'tifosi' italianos desde las inmensas laderas del circuito de la Toscana, en donde se hizo leyenda hace ya muchos años la aseveración de que "al Mugello non si dorme".

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Ese 'empuje' de la afición local es el que debe jalear a pilotos como el doble campeón del mundo de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), quien suma tres victorias consecutivas, desde 2022 hasta 2024, si bien hasta la fecha, en lo que va de temporada, su mejor resultado es el tercer puesto logrado en la última carrera disputada, en el circuito catalán de Barcelona-Cataluña.

Un gran premio de lo más accidentado y en el que se lesionó el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), sustituido en los dos próximos grandes premios por el italiano Michelle Pirro y que ganó el también transalpino Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que se vio involucrado en aquél percance al recibir el impacto de la rueda delantera de la moto del pequeño de los Márquez.

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Que duda cabe que para Di Giannantonio esa victoria será un 'aldabonazo' de confianza y moral que le permitirá pensar en el que sería su tercer triunfo en MotoGP, tras los de Cataluña y Qatar en 2023

Pero el principal referente en la primera de las dos citas italianas tiene que ser el actual líder del campeonato, el 'local' Marco Bezzecchi y su Aprilia RS-GP, que han demostrado ser la 'pareja' más en forma de la temporada, por delante de su propio compañero de equipo, el español Jorge Martín, segundo del mundial a escasamente 15 puntos.

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Bezzecchi encadenó tres victorias consecutivas al principio de la temporada, pero nunca ha ganado en la categoría de MotoGP en Mugello, una deuda pendiente que seguramente intentará saldar en esta edición.

En el caso de su compañero de equipo, Jorge Martín, la duda estará centrada en saber si las seis caídas que protagonizó en el circuito catalán, incluida una muy fuerte en los 'test' del día siguiente y que le hizo abandonar la pista en ambulancia, le pasarán factura.

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Con ellos también debiera estar el español Pedro 'Tiburón' Acosta, cuarto en la clasificación provisional del mundial y protagonista involuntario del accidente de Alex Márquez, al sufrir un problema electrónico su KTM RC 16 que le dejó 'literalmente' clavado en mitad de la pista, y contra la que impactó el de Ducati.

Una vez más tendrán su oportunidad de destacar los pilotos satélite de Aprilia, el japonés Ai Ogura y el español Raúl Fernández, que pilotan las motos más competitivas de la categoría en el momento actual y también los de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, que han dado muestras de una cierta progresión en el rendimiento de sus RC 213 V pero sin que tengan el 'refrendo' de una buena clasificación.

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Como ellos y todavía 'renqueante' por su lesión de pretemporada, podría estar en la 'pelea' por el podio el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) o los italianos Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) y Enea Bastianini (KTM RC 16), en su caso con menor porcentaje de probabilidades, como también el español Maverick Viñales (KTM RC 16).

Juan Antonio Lladós

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