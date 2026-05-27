Ucrania neutraliza 150 drones lanzados por Rusia contra su territorio

Kiev, 27 may (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles 150 de los 163 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los drones neutralizados fueron derribados o desviados con interferencias electrónicas sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

PUBLICIDAD

Otros ocho drones no pudieron ser interceptados e impactaron en siete localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros cuatro lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en el que se publicó el parte.

PUBLICIDAD

La región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania y fronteriza con Bielorrusia y Rusia, fue uno de los principales objetivos del ataque.

Su gobernador, Viacheslav Chaus, calificó el ataque contra la región de “masivo” y dijo que hubo impactos de drones en varios lugares.

PUBLICIDAD

Entre los objetivos de los drones rusos mencionó una empresa maderera y una compañía de logística e infraestructura de la capital regional, llamada Cherníguiv al igual que la región. EFE