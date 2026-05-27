Pedro Sánchez llega al Vaticano para su primera reunión con León XIV

Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este miércoles al Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará a España y en plena sintonía con los mensajes que está lanzando el pontífice ante la guerra o el desafío de la IA.

Sánchez llegó al patio de San Dámaso del Palacio Apostólico a las 8.45 hora local y fue recibido por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia y por los 'gentilhombres', que le acompañaron a la tercera logia donde se encuentra la biblioteca, lugar donde se celebran las reuniones con los jefes de Estado y Gobierno.

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El papa le recibirá en la Sala del Tronetto y después entrarán a la Biblioteca para la reunión privada.

Tras la reunión y después del tradicional momento del intercambio de regalos, el presidente del Gobierno mantendrá una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

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Sánchez y el papa ya mantuvieron al inicio del actual pontificado una conversación telefónica en la que hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo, según informó el Vaticano.

Por su parte, el presidente del Gobierno destacó la coincidencia para continuar colaborando en la búsqueda de la paz y la dignidad humana, además de para defender los derechos en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades.

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Pero será la primera vez que mantengan una reunión, en la que, previsiblemente, hablarán de nuevo de todo ello y de la visita que realizará León XIV a España del 6 al 12 de junio para protagonizar una serie de actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Una visita durante la que está previsto un nuevo encuentro de Sánchez con el papa en la Nunciatura el día 8, así como la presencia del jefe del Gobierno en otros actos que presidirá el pontífice, como un evento con los parlamentarios españoles en el Congreso y una misa en la Sagrada Familia de Barcelona.

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Sánchez también se ha alineado este martes con el papa después de que éste publicase la víspera su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', que versa sobre la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.

El presidente del Gobierno llegó este martes a Roma para un acto en la sede de la organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición y se reunió con empresas italianas y españolas. EFE

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(foto)(vídeo)