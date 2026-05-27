El calor pondrá hoy en aviso a 9 CCAA y los tormentas al noreste peninsular, con olas y viento en Andalucía

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso nueve de comunidades autónomas (CCAA), mientras que las tormentas harán lo propio con cuatro en el noreste peninsular --Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia--, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Todo esto tendrá lugar en un día en el que Cádiz estará en aviso por viento y olas.

En concreto, los avisos por calor se registran en Huesca y Zaragoza; Suroccidental asturiana y Central y Valles Mineros; Liébana; Lleida y Tarragona; Badajoz; Ourense; Ribera del Ebro de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; y Ribera del Ebro de La Rioja.

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Además, los avisos por tormentas están en los litorales asturianos, la suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; León, Palencia y Zamora; Lugo y Ourense.

AEMET prevé para mañana una situación de estabilidad generalizada, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en el país además de algunos intervalos de nubes altas. Según dice, habrá nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noroeste peninsular y en otras montañas de la mitad norte, con algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y con rachas muy fuertes asociadas.

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Por otro lado, espera intervalos de nubes bajas en zonas de los litorales de Galicia, del Cantábrico, de Cataluña y de Baleares, con posible formación de brumas y bancos de niebla costeros. Además, pronostica que la calima tenderá a menos en Canarias, aunque precisa que podrá afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal señala que las temperaturas descenderán en Canarias y en el Cantábrico oriental, y aumentarán de forma predominante en el resto de la Península, de forma ligera en el caso de las mínimas. En amplias zonas del país se mantendrán valores elevados para la época.

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De hecho, se superarán los 34-36ºC en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular y no se descarta que también suceda lo mismo de forma local en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas canarias orientales. En el Guadiana y el Guadalquivir las mínimas no bajarán de 20ºC y se podrían llegar a rebasar por allí los 36 a 38ºC.

Por lo demás, la previsión recoge que soplará viento flojo con predominio de las componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho, y viento moderado en zonas aledañas y litorales del sureste. Asimismo, habrá régimen de brisas en el resto de litorales mediterráneos, con la componente sur arreciando. En Canarias se registrará viento moderado de componente norte y en Baleares, flojo de dirección variable.

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