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Sánchez se reunió en Roma con la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein

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Roma, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió en la tarde del martes en Roma con la secretaria general del Partido Demócrata (PD) y la líder de la oposición italiana, Elly Schlein, para una conversación estrictamente privada, confirmaron a EFE fuentes del PD.

Sánchez llego este martes a Roma para un acto en la sede de la organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición mientras que este miércoles será recibido por el papa león XIV en el Vaticano, en la que será la primera reunión entre ambos a pocos días de su viaje a España del 6 al 12 de junio.

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Entre el acto en la FAO y la reunión con una serie de empresas italianas y españolas de sectores estratégicos, Sánchez se reunió con Elly Schlein, con quien mantiene una sólida relación desde hace años.

Según el diario 'La Repubblica', la secretaria del PD y el presidente del Gobierno español discutieron los desafíos que enfrentan los socialistas, tanto a nivel nacional como en Europa.

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Pero también se abordó el tema de la dirección de la FAO, donde Sánchez había ido acompañado del ministro de Agricultura, Luis Planas, de quien han lanzado la candidatura para director general y único punto de fricción con Schlein, quien apoya a Maurizio Martina, exlíder del Partido Demócrata y ya subdirector de la organización de la ONU y que cuenta también con el beneplácito de todo el Gobierno italiano. EFE

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EFE

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