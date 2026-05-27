Pep Guardiola, ¿reconciliación con su mujer Cristina Serra tras su adiós al Manchester City?

A pesar de la discreción con la que siempre han llevado su vida privada, a principios de 2025 salía a la luz que después de más de 30 años de amor y tres hijos en común, Pep Guardiola y Cristina Serra habrían decidido poner punto y final a su matrimonio. Entre las razones se apuntaba a un desgaste en su relación que tendría su origen en la obsesión del entrenador de fútbol por su trabajo, que habría empujado a su mujer a abandonar Manchester para regresar en solitario a Barcelona, donde centrada en su firma de moda se habría instalado en un nuevo domicilio -y no en el chalet familiar de Pedralbes- en una de las zonas más exclusivas de la ciudad condal.

Sin embargo, la presencia de Cristina en el acto de despedida del técnico del Manchester City después de una década entrenando al conjunto inglés en la que lo ha ganado todo convirtiéndose en un ídolo para su afición, ha desatado los rumores de reconciliación en la pareja, que habría decidido dar una nueva oportunidad a su relación coincidiendo con la vuelta de Pep a España.

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Un homenaje al que no faltaron, además de su mujer y sus tres hijos, María, Marius y Valentina, el padre del exfutbolista, Valentí Guardiola, que a sus 94 años ha viajado a Manchester para no perderse el homenaje que el conjunto 'blue' brindó al técnico que les ha dado su primera Champions League, 6 Premier League, 1 Mundial de Clubes o 1 Supercopa de Europa entre otros títulos.

"Vamos a hacer un pequeño break porque ayer llegó mi padre, de 94 años, a Manchester", ha expresado Pep muy emocionado desatando los aplausos del estadio. Un discurso en el que también ha recordado a su madre, Dolors Sala -fallecida hace 6 años- confesando que siente que "sigue acompañándoles desde arriba", y en el que ha tenido unas palabras para Cristina, a la que ha definido como una "mujer excepcional".

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"Estoy seguro de que Cris, que es una mujer excepcional, y mis hijos se darán cuenta, dentro de muchos años, de que el nombre de mi familia se quedará aquí para siempre" ha añadido, desatando los rumores de reconciliación en la pareja, que tras el acto posaron junto a sus hijos y otros seres queridos en el césped del estadio como una auténtica familia.

A pesar del silencio que tanto Guardiola como Cristina guardan ante las especulaciones sobre su segunda oportunidad, el 'Daily Mail' británico apunta que ambos siguen luciendo sus alianzas de boda y han mantenido encuentros en Barcelona presumiendo de su relación cordial, por lo que la vuelta del técnico a nuestro país podría ser el movimiento definitivo para retomar su matrimonio tras este 'impasse' que ha durado aproximadamente año y medio.

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