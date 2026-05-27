Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de marzo y el interés se modera al 2,84%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de marzo, inferior en cerca de 7 puntos al experimentado en febrero (+16,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 21 meses consecutivos de alzas.

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El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en marzo en el 2,84%, por debajo del 2,88% de febrero y su valor más bajo desde el pasado mes de octubre (2,81%). Con el dato del tercer mes del año se acumulan ya 14 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el tercer mes del ejercicio.

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El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,1% interanual en marzo, hasta los 174.132 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 20%, hasta superar los 8.125 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 36,2%, se constituyó en marzo a tipo variable, mientras que el 63,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

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En tasa intermensual (marzo sobre febrero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 2,4% y el capital prestado avanzó un 2,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 0,5% respecto al mes previo.

En los tres primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 9,7%, con avances del 21,5% en el capital prestado y del 10,7% en el importe medio de los préstamos concedidos.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del número de hipotecas firmadas para viviendas en España

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