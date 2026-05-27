Lolita Flores, de su ritual de belleza a qué busca en un hombre

Invitada de lujo este martes en 'El Hormiguero', que ha recibido a Lolita Flores para hablar de su nuevo proyecto, la película 'Mallorca Confidencial', que se estrena este 29 mayo, en la que su hija Elena Furiase también tiene un pequeño papel y que supone su regreso al cine después de dos décadas alejada de la pequeña pantalla.

Derrochando complicidad con Pablo Motos, la artista ha revelado que el personaje que interpreta es "una mujer gitana viuda y con hijos en un poblado a la que la sociedad y la vida no le dio una oportunidad. Hace todo por su familia, le quieren quitar su tierra para construir casas y ella se niega". Como ha reconocido, es un trabajo que la ha marcado, ya que para ella su familia también es lo más importante, y ha presumido orgullosa de que, además de "madre para mis hijos también ejerzo de abuela para mis nietos". "Nosotros no hemos sido muy estrictos, mi madre sí que ha sido de arrebatos, pero yo soy de portazos y de chillidos, pero nunca de pegarnos" ha recordado a la icónica Lola Flores, a la que sigue teniendo muy presente en su día a día.

PUBLICIDAD

En uno de sus mejores momentos a sus 68 años recién cumplidos, Lolita ha revelado que uno de sus trucos de belleza y bienestar es "tomar cada mañana en ayunas un diente de ajo crudo y entero, sin masticar, con una cucharada de miel, antes de mi buen café con leche y mi tostada de jamón serrano y aceite". Entre risas, cuando el presentador ha querido saber si no le quedaba olor a ajo todo el día, ha asegurado que "no duermo con nadie y por lo tanto no me dicen que huelo a ajo".

Soltera desde que se separó de Pablo Durán hace 11 años, la cantante de 'Sarandonga' ha confesado que está "animadísima" y "abierta en canal" a encontrar de nuevo el amor. "Pero no hay manera, no me viene, estoy soltera" se ha sincerado divertida, revelando que no se ha planteado hacerse un 'Tinder' porque "soy de las que le gusta tocar antes que nada. A mi gato por liebre no. Me tiene que entrar por los ojos y saber mirarme, gusta fijarme en las manos, que no le suden, en las miradas de los hombres, que no le huela la boca...".

PUBLICIDAD

Sin embargo, y aunque reconoce que le gustaría vivir en pareja, admite que no sería fácil porque "el dormir... es que soy un pájaro de noche, me quedo viendo series, programas de todo tipo, me suelo dormir a las 2 o 2:15h de la madrugada, pero también fumo en mi cama, tengo mi cenicero, no hay nada como un cigarrito y una onza de chocolate puro, es todo, aunque debería dejar el tabaco".

Una entrevista que ha descubierto cosas desconocidas hasta ahora de Lolita a pesar de ser famosa desde el día en el que llegó al mundo, como que cuando se muera ha dejado escritas a sus hijos Elena y Guillermo Furiase una curiosa serie de cosas con las que le gustaría que la enterrasen en el mausoleo que Lola Flores tiene en el cementerio de La Almudena de Madrid porque tiene miedo a ser "enterrada viva": "Dinero, la llave del mausoleo, un martillo para romper la tapa del ataúd, un móvil con batería, dos blíster de ansiolíticos, dos botellas de agua, abrigo y botas si es invierno, chanclas si es verano".

PUBLICIDAD