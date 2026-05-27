Ministro de Defensa israelí asegura que implementará el "plan de emigración" de Gaza

Jerusalén, 27 may (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó este miércoles su intención de implementar el plan de desplazamiento fuera de Gaza de la población, que el Gobierno estaba gestionando a principios de 2025 pero quedó paralizado con la evolución de la ofensiva y el actual alto el fuego.

"El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta", escribió Katz en la red social X.

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La idea de desplazar a la población de Gaza, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a principios de febrero de 2025 y que rápidamente abrazaron las autoridades de Israel, es vista por numerosas organizaciones pro derechos humanos como un plan de limpieza étnica en la Franja.

Ese mismo mes, Katz anunció la creación de un 'Directorio para la Salida Voluntaria de los Residentes de Gaza' dependiente de Defensa, destinado a "asistir" a los gazatíes que busquen abandonar "voluntariamente" el enclave.

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En la Franja de Gaza viven unos 2,1 millones de personas, en estos momentos hacinadas en el 40 % del enclave pegado a la costa, debido a la ocupación militar israelí del resto del territorio.

Según el Centro Satelital de la ONU (UNOSAT), el 81 % de todas las estructuras de Gaza han sido dañadas en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023.

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La mayoría de la población reside en tiendas de campaña o edificios dañados, ante la imposibilidad de emprender la reconstrucción o regresar a sus hogares en medio de un alto el fuego que no evoluciona hacia la rehabilitación del enclave palestino.

Más de 72.800 gazatíes han muerto en ataques israelíes en la Franja desde que Israel lanzó su ofensiva el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

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Entonces, el Ejército israelí comenzó sus ataques como una represalia por la invasión de las milicias gazatíes a Israel ese mismo día, en la que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251. EFE