Irán restaura el acceso al internet global tras 88 días de apagón por la guerra

Teherán, 27 may (EFE).- Irán ha restaurado el acceso al internet global tras 88 días, en el apagón nacional más largo del que hay registro hasta el momento y que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra este país el 28 de febrero.

“¡Bienvenido de nuevo, Irán! Las estadísticas muestran un nuevo aumento de la conectividad a medida que las redes móviles y otros segmentos se vuelven a conectar a Internet”, informó en X la plataforma Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

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Medios iraníes como la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmaron que el acceso al internet internacional ha sido restaurado, tanto desde conexiones fijas como móviles.

EFE pudo comprobar que el acceso a páginas y servicios de fuera del país persa comenzaron a ser accesibles desde el martes por la tarde, una accesibilidad que fue aumentando a lo largo de la noche y que era más amplio este miércoles, más allá de la censura habitual en el país persa.

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El acceso no es total ya que se mantiene la censura que evita el acceso a aplicaciones como Whatsapp, X o Instagram, entre otras, pero esas restricciones se pueden superar con el uso de VPNs.

Durante el bloqueo solo era posible acceder desde Irán a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales.

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció el lunes que había ordenado la restauración de internet global, uno de los asuntos más sensibles del debate político iraní tras meses de restricciones que afectaron especialmente a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

El bloqueo que las autoridades iraníes han mantenido durante 88 días es el más largo de este tipo del que hay registro, superando los 72 días que duró el que las autoridades birmanas impusieron durante el golpe de febrero de 2021 o el de Sudán en junio de 2019 que duró 36 días.

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El restablecimiento de internet internacional se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles del debate político iraní tras meses de restricciones, que afectaron especialmente a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

El ministro iraní de Comunicaciones, Sattar Hashemi, informó de que el corte de internet global le cuesta al país unos 30 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores, que dependen de la economía digital.

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La restauración se produce cuando Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó hoy que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial, lo que llevará “unos días”. EFE

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