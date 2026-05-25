Integrantes del convoy humanitario hacia Gaza denuncian ataques en Libia

Argel, 25 may (EFE).- Los integrantes del convoy humanitario con destino a Gaza afirmaron este lunes haber sido atacados por individuos desconocidos mientras acampaban en la ciudad libia de Sirte, situada en la línea que separa el oeste y el este del dividido país, y donde denunciaron ayer la desaparición de diez participantes en la misión.

Los activistas informaron en sus redes sociales de que han sido "violentamente atacados", "golpeados" y "arrastrados por la fuerza" hacia coches y autobuses, mientras vehículos desconocidos irrumpían en su campamento y atacaban sus tiendas de campaña para obligarlos a abandonar el lugar.

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"Aunque se desconoce quién está detrás de los ataques, estamos recibiendo informes de que están siendo perpetrados por fuerzas de seguridad vinculadas a las autoridades del oeste de Libia", informó el convoy sin aportar más detalles.

La misión humanitaria que salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, alertaron el domingo sobre la pérdida de contacto con diez de sus integrantes, entre ellos una española, cuando intentaban negociar el paso de la caravana con las autoridades del este de Libia, controladas por el mariscal Jalifa Haftar.

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Los activistas atribuyeron la desaparición de sus compañeros a una posible detención por parte del Ejecutivo de Bengasi, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso y que previamente había advertido que no permitiría el tránsito de activistas extranjeros por su territorio tras la decisión de El Cairo de prohibir su entrada terrestre a Egipto.

Pese a esta decisión, el convoy -compuesto por 20 autobuses, 10 ambulancias y 50 camiones cargados de suministros, e integrado por más de 500 activistas de distintas nacionalidades- decidió continuar su recorrido hacia la ciudad de Sirte para intentar negociar con las autoridades del este la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. EFE

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