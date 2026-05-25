Presidente de Letonia aprueba propuesta de candidato centroderechista para formar Gobierno

Riga, 25 may (EFE).- El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, dio luz verde este lunes a la propuesta de Gobierno del centroderechista Andris Kulbergs para formar una coalición de cuatro partidos, tras nominarle como candidato para encabezar un Ejecutivo interino después de la dimisión de la primera ministra Evika Siliņa hace diez días.

"Desde mi punto de vista, se ha dado un progreso significativo para que el señor Kulbergs pueda avanzar con la formación de un Gobierno y creo que es muy probable que el Saeima (Parlamento) acepte expresar su confianza en un Consejo de Ministros liderado por Andris Kulbergs esta misma semana", anunció Rinkēvičs en una rueda de prensa.

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No obstante, Kulbergs, también presente en la comparecencia, señaló que hasta el martes no se revelarán los nombres de los nominados como ministros en el nuevo Ejecutivo interino, que regirá el país báltico hasta las elecciones legislativas del próximo octubre, ni los detalles del programa negociado por la coalición centro-conservadora.

"Me gustaría decir que el tiempo y los límites temporales que nos había dado el presidente eran completamente imposibles. También me gustaría decir que hemos demostrado y yo también he demostrado que lo imposible es posible", afirmó el diputado de Lista Unida (AS) en alusión al periodo de diez días que tuvo para negociar.

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Kulbergs habló también de sus prioridades para el nuevo Gobierno: "Número uno, seguridad; lo siguiente, estabilización del presupuesto; lo tercero es la seguridad de las elecciones y lo cuarto la lucha contra la corrupción y los carteles", aseguró.

"Estos son los cuatro principios básicos que se han seguido hasta ahora y que serán respetados y éstas son las principales tareas que tenemos que cumplir", agregó.

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Kulbergs explicó además cómo estarán repartidos los ministerios entre los miembros de la coalición. Así, su partido, AS, además de la jefatura del Gobierno, controlará Finanzas, Justicia y la cartera de Administración Inteligente y Desarrollo Regional.

La nacionalista Alianza Nacional (NA) se encargará de Interior, Cultura, Educación y del Ministerio de Clima y Energía y la centrista-conservadora Unión de los Verdes y los Agricultores (ZSS) contará con las carteras de Economía, de Bienestar y de Agricultura, así como con la presidencia del Saeima.

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Finalmente, el partido centrista-liberal Nueva Unidad (JV), de la primera ministra en funciones Evika Siliņa, se hará con el Ministerio de Exteriores, con el de Defensa, con el de Sanidad y el de Transporte.

Del acuerdo para formar coalición se quedaron fuera otros aspirantes como los socialdemócratas Progresistas (Pro) y el populista Partido Letonia Primero (LPV), aún cuando ambos encabezan las encuestas de intención de voto con un 14,9 % cada uno.

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El Gobierno de Siliņa, que lideraba una coalición tripartita con ZSS y Pro, dimitió el pasado 14 de mayo, después de que el impacto de dos drones ucranianos desviados por Rusia en una infraesctructura energética en territorio letón y la consiguiente destitución del ministro de Defensa provocasen una crisis de Gobierno y la ruptura de la alianza. EFE