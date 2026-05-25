Al menos 15 muertos al volcar un camión de carga que transportaba pasajeros en Bangladés

Daca, 25 may (EFE).- Al menos 15 personas murieron este lunes después de que un camión que transportaba pasajeros de forma informal volcara cerca de un puente en el centro de Bangladés, el primer día de las vacaciones por el Eid Al-Adha, la Fiesta musulmana del Sacrificio.

"Volcó a primera hora de la mañana después de que el conductor perdiera el control del volante. Quince personas murieron en el acto. Siete heridos fueron trasladados al hospital", declaró a EFE el oficial al mando de la comisaría de Jamuna Bridge East, Fuad Rohani.

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El camión, que transportaba una carga de barras metálicas desde Daca, se dirigía hacia el norte de Bengala y se accidentó en el distrito de Tangail, a unos 90 kilómetros de la capital.

La frecuencia y gravedad de los accidentes suelen aumentar durante las vacaciones del Eid, cuando millones de personas abandonan las grandes ciudades para viajar a sus pueblos de origen.

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Los accidentes de tráfico son frecuentes en Bangladés debido al mal estado de las carreteras, la congestión del tráfico y el incumplimiento generalizado de las normas de circulación.

En marzo, al menos 298 personas murieron en 373 accidentes de tráfico durante los 15 días previos y posteriores al Eid-ul-Fitr, otra festividad musulmana, según la organización Road Safety Foundation.

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El director ejecutivo de la fundación, Saidur Rahman, afirmó que teme que el número de víctimas mortales pueda ser aún mayor durante la festividad, que comienza el próximo 28 de mayo.

"Este año, el Eid-ul-Adha se celebrará bajo condiciones meteorológicas extremas. Me temo que habrá más accidentes si las autoridades no permanecen altamente vigilantes", señaló Rahman. EFE

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