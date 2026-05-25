FundéuRAE: visita del papa León XIV a España, claves de redacción

Madrid, 25 may (EFE).- Con motivo de la visita del papa León XIV a España, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves de redacción para las noticias relacionadas con este acontecimiento.

1. La palabra “papa”, con minúscula

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Los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúscula, vayan acompañados o no del nombre de la persona que los ejerce: “Viene el papa”, “Visita del papa León XIV”. Ocurre lo mismo con expresiones alternativas como “el (sumo) pontífice”, “el obispo de Roma” o “el santo padre”.

Sin embargo, con la fórmula honorífica “su santidad”, las mayúsculas son admisibles si se emplea sin el nombre de la persona: “La visita de su santidad / Su Santidad”.

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2. Los nombres de las “Cortes”, el “Congreso” y la “Cámara Baja”, con mayúsculas

Los nombres de organismos e instituciones se escriben con mayúscula inicial, según la ortografía académica: “las Cortes”, “el Congreso”. Se aplica también la mayúscula a las denominaciones alternativas antonomásticas, como “Cámara Baja” en referencia al Congreso.

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3. Las “islas Canarias”, con “islas” en minúscula

En las denominaciones de accidentes geográficos, la parte que designa el tipo de accidente se escribe con minúscula: “las islas Canarias”. Se recuerda que el nombre de la comunidad autónoma correspondiente no incluye el término “islas”.

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4. La “Ciudad Condal”, con mayúsculas

Como antonomasia en alusión a Barcelona, la denominación “Ciudad Condal” se usa con mayúsculas iniciales.

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5. La “catedral de la Almudena” y la “basílica de la Sagrada Familia”, escritura adecuada

En los nombres de estos edificios es igualmente adecuado escribir con mayúscula los términos “catedral” y “basílica” o considerarlos genéricos y aplicarles minúscula. Lo mismo cabe decir de “abadía” en “abadía de Montserrat”.

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6. “Iglesia”, uso de mayúscula y minúscula

“Iglesia” se escribe con mayúscula en referencia a la institución, pero esta no se extiende a los adjetivos que la acompañan: “líder de la Iglesia católica”. En cambio, al igual que con “catedral”, “basílica” y “abadía”, “iglesia” puede llevar mayúscula o minúscula cuando se alude a un edificio.

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7. Las voces “misa”, “encuentro”, “ofrenda”..., en minúscula

Son comunes y se escriben con minúscula expresiones como “misa”, “santa misa”, “encuentro”, “ofrenda”, “visita”, “vigilia”...

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8. El “Corpus (Christi)”, con mayúscula

Como nombre de una festividad religiosa, la expresión “Corpus Christi” (o, abreviadamente, “Corpus”) se escribe con mayúsculas iniciales. No se resalta ni con cursiva ni con comillas: “El papa León XIV presidirá la procesión del Corpus Christi”.

9. El “papamóvil”, sin resalte

El sustantivo “papamóvil” se escribe todo junto, con minúscula y sin comillas ni cursiva.

10. Nombres de espacios urbanos, grafía adecuada

En topónimos urbanos que incluyen términos genéricos como “plaza”, estos se escriben con minúscula: “la plaza de Lima”, “la plaza de Cibeles”.

11. “En olor de multitud(es)”, mejor que “en loor de multitud(es)”

Para hablar de que alguien cuenta con la admiración de muchas personas, la construcción indicada es “en olor de multitud(es)”, pues “en loor de multitud(es)” expresa que se alaba a una multitud.

12. “Magnifica humanitas”, en cursiva y con mayúscula inicial

Los títulos de las encíclicas se comportan como los de las obras de creación, es decir, se delimitan con cursiva (o comillas si la cursiva no está disponible) y la mayúscula solo afecta a la primera palabra: “‘Magnifica humanitas’, la primera encíclica de León XIV”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE